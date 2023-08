Anzeige Im Supercup 2023 stehen sich der FC Bayern München und RB Leipzig gegenüber. Das Duell des amtierenden Meisters mit dem DFB-Pokalsieger steigt am 12. August (ab 19:30 Uhr live im Free-TV in SAT.1, im Livestream auf ran.de und in der ran-App). Wichtige News rund um die Partie gibt's im Ticker. +++ 12. August, 16:45 Uhr: Kane deutet Debüt an +++ Nach seinem ersten Training mit dem FC Bayern München deutet Harry Kane, der teuerste Neuzugang der Vereinsgeschichte, in den sozialen Medien sein mögliches Debüt am Abend im Supercup an. "Erster Auftritt. Fühle mich gut. Freue mich auf das Spiel später", schrieb Harry Kane auf Instagram und postete einige Bilder aus dem Training. Spielt Bayerns neuer Starstürmer vielleicht sogar von Beginn an? Nationalmannschaftskollege Jack Grealish wünschte seinem Kumpel auf jeden Fall schon einmal viel Glück.

Anzeige

+++ 12. August, 15:30 Uhr: Kane schon im Training - Debüt am Abend? +++ Harry Kane legt einen wahren Schnellstart beim FC Bayern München hin. Nachdem der Kapitän der englischen Nationalmannschaft am Freitagabend in München gelandet ist, und in der Folge mit Medizincheck und Vertragsunterschrift ein neues Kapitel in seiner Karriere begonnen hat, stand er am Samstag bereits auf dem Trainingsplatz. Kane wurde von seinen Teamkollegen begrüßt, nahm am Abschlusstraining vor dem Supercup teil und steht vor seinem Debüt für den FCB.

+++ 12. August, 14:50 Uhr: Bayern spielen mit neuem Trikot Beim Supercup am Abend präsentiert der FC Bayern auch sein neues Trikot. Genauer gesagt das dritte Jersey des Klubs, das unter anderem in der Champions League eingesetzt werden soll. Das Besondere: Auf der Brust prangt nicht das aktuelle, sondern das Bayern-Wappen aus dem Jahr 1923, welches - mit Unterbrechungen - bis 1954 verwendet wurde.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ 12. August, 14:30 Uhr: Neuer RB-Kapitän vor dem Supercup +++ Noch vor dem Supercup am Abend gegen den FC Bayern München wurde unter der Woche offenbar eine Personalentscheidung bei den Leipzigern getroffen. So berichtet die "Bild", dass Willi Orban neuer Kapitän des Bundesligisten ist. Dies ergab demnach eine von Trainer Marco Rose angesetzte Geheim-Abstimmung innerhalb des Teams. Orban löst damit Peter Gulacsi ab, der in den vergangenen beiden Spielzeiten als Kapitän fungierte, sich zu Beginn der zurückliegenden Saison aber das Kreuzband riss.

Anzeige

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige +++ 12. August, 11:20 Uhr: Kane im Kader? Entscheidung wohl gefallen +++ Spielt er im Supercup? Oder doch nicht? Eine Frage, die sich viele Bayern-Fans nach der Verpflichtung von Harry Kane stellen dürften. Laut "Bild" ist die Entscheidung bereits gefallen. Demnach steht der Starstürmer gegen RB Leipzig im Kader. Im Klub-Interview, das am Freitag aufgezeichnet wurde, kündigte er dies bereits an: "Ja, also natürlich gehe ich direkt in den Supercup und spiele hoffentlich ein wenig. Ich habe kurz mit dem Trainer gesprochen, aber ich werde ihn morgen früh auch mit dem Team treffen."

+++ 12. August, 10:05 Uhr: Kane-Verpflichtung offiziell +++ Das Warten hat ein Ende. Der FC Bayern hat offiziell die Verpflichtung von Harry Kane bekannt gegeben. Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft unterschreibt einen Vertrag bis 2027 und wird die Rückennummer 9 tragen. "Ich bin sehr glücklich, jetzt ein Teil des FC Bayern sein zu können", wird Kane zitiert: "Der FC Bayern ist einer der größten Klubs der Welt und ich habe immer gesagt, dass ich mich in meiner Karriere auf dem höchsten Level bewegen und beweisen möchte. Den FC Bayern charakterisiert seine Gewinner-Kultur - es fühlt sich sehr gut an, hier zu sein."

+++ 11. August, 21:00 Uhr: Kane-Debüt eine Option +++ Geht jetzt alles ganz schnell? Es ist nicht auszuschließen, dass Harry Kane bereits am Samstag im Supercup gegen RB Leipzig sein Debüt für den FC Bayern feiern wird. Wie der "kicker" berichtet, sei ein Einsatz nach überstandenem Medizincheck eine Option, sofern der Transfer fixiert wurde. Auch die "Sport Bild" berichtet, dass der FC Bayern mit Hochdruck an einer Registrierung von Kane für das Supercup-Aufgebot arbeite.

+++ 11. August, 19:43 Uhr: Yussuf Poulsen exklusiv: "Kimmich jeden Tag bepöbelt" +++ Yussuf Poulsen spielt seit zehn Jahren für RB Leipzig. Vor dem Supercup (Samstag, ab 19:30 Uhr live in SAT.1, auf ran.de und Joyn) spricht er über die Anfänge im Container, seine damalige WG mit dem heutigen Bayern-Star Joshua Kimmich, seinen besten Mitspieler und Anfeindungen gegnerischer Fans. Über die WG mit Kimmich verriet er zum Beispiel: "Es gab eine Playstation im Wohnzimmer und wir haben viel FIFA gespielt. Da ging es ordentlich her. Ich glaube, wir haben uns jeden Tag dabei ordentlich bepöbelt." Hier geht es zum ganzen Interview.

Anzeige

Anzeige

+++ 11. August, 12:50 Uhr: Leipzig-Coach Marco Rose freut sich auf "größtmögliche Herausforderung" - Kane ein "toller Spieler" +++ RB-Trainer Marco Rose hat sich auf der Pressekonferenz vor dem Supercup (ab 19:30 Uhr live im Free-TV in SAT.1, im Livestream auf ran.de und in der ran-App) zur bevorstehenden Aufgabe geäußert. "Wir werden in München auf Top-Niveau abgefragt, das ist die größtmögliche Herausforderung. Wir freuen uns darauf, weil wir uns dieses Spiel mit einem Titelgewinn im Juni verdient haben. Für die Jungs gibt es nichts Schöneres, als sich auf diesem Niveau zu messen. Danach werden wir die Frage besser beantworten können, wo wir stehen", erklärte der gebürtige Leipziger. Im Vergleich zur Vorsaison, als die Sachsen mit 3:1 in der Allianz Arena gewannen, erwartet er ein anderes Auftreten der Gastgeber: "Ich glaube, wir werden einen insgesamt spielfreudigeren, kompakteren und intensiveren FC Bayern erleben als in der Phase, in der der Kopf dazu kam und sie mit ihrem Selbstverständnis gerungen haben." Auch zu einem möglichen Bayern-Wechsel von Tottenham-Stürmer Harry Kane, der unmittelbar bevorstehen soll, gab Rose ein Statement ab. "Er ist ein toller Spieler, der genau weiß, wo das Tor steht. Da kann man dem FC Bayern, wenn es dann so weit ist, nur zu gratulieren", so der 46-Jährige.

+++ 7. August, 11:00 Uhr: Leipzig im Supercup ohne verletzten Amadou Haidara - FC Bayern muss auf Guerreiro verzichten +++ Beim DFL-Supercup am kommenden Samstag muss DFB-Pokalsieger RB Leipzig ohne Mittelfeldspieler Amadou Haidara auskommen. Der Malier zog sich bei der Generalprobe am Samstag gegen UD Las Palmas (3:0) eine Muskelverletzung in der Wade zu und "wird mehrere Wochen ausfallen". Zudem befindet sich Keeper Peter Gulacsi nach seinem Kreuzbandriss weiter im Aufbautraining. Lukas Klostermann dürfte zeitnah sein Comeback geben, ob es für den Abwehrspieler aber schon zu einem Einsatz gegen die Münchner reicht, bleibt noch abzuwarten. Neuzugang Christoph Baumgartner kuriert aktuell eine "muskuläre Blessur" aus. Auf Seiten der Münchner wird Raphael Guerreiro fehlen, der Portugiese erlitt bereits im Juli einen Muskelbündelriss in der Wade. Auch ein Einsatz von Torhüter Manuel Neuer dürfte noch kein Thema sein.

Anzeige

Anzeige

+++ 7. August, 10:45 Uhr: Knipst Leipzigs Lois Openda auch im Supercup? +++ Lois Openda präsentiert sich bei RB Leipzig in guter Form. Beim 3:0-Erfolg über UD Las Palmas steuerte der Angreifer zwei Tore bei, den dritten Treffer markierte mit Benjamin Sesko ebenfalls ein Neuzugang. "Wir haben ein spannendes Programm am Anfang. Für uns geht es darum, dass wir uns so schnell wie möglich gut in die Saison reinarbeiten", bilanzierte Trainer Marco Rose, der erst kürzlich seinen Vertrag bei den Sachsen bis 2025 verlängerte, nach der Partie. Nach dem Supercup bekommt es RB zum Bundesliga-Auftakt mit Bayer Leverkusen zu tun (im Liveticker auf ran.de).