Nach dem kurzen, wenig erfolgreichen Gastspiel als Cheftrainer in Dortmund ist Nuri Sahin zurück als Coach. Nun hat er einen neuen Trainerposten in der Türkei gefunden.

In 27 Spielen als Cheftrainer holte Nuri Sahin im Schnitt 1,48 Punkte und traf zudem einige umstrittene Personalentscheidungen. Seine Zeit als Coach von Borussia Dortmund wird daher weder dem langjährigen BVB-Profi noch dem Klub in positiver Erinnerung bleiben.

Doch nun hat Sahin eine neue Aufgabe gefunden. Der 37-Jährige übernimmt den Trainerposten beim türkischen Klub Basaksehir FK.

Am Samstagvormittag bestätigte Basaksehir eine grundsätzliche Einigung mit Şahin. Unterzeichnet werden soll der Vertrag am Montag bei einer Zeremonie im Presseraum des Vereins.

Der Klub aus Istanbul hatte sich zuvor einvernehmlich von Cagdas Atan getrennt. Vorausgegangen waren ein Auftakt ohne Sieg in der Liga und das Aus im Europapokal: Basaksehir spielte zum Start der Süper Lig nur 1:1 gegen Kayserispor und 0:0 gegen Eyüpspor, ehe in den Playoffs zur Conference League CS Universitatea Craiova eine Nummer zu groß war. Die Ergebnisse bedeuteten das Aus für Atan.

In Istanbul wartet auf Sahin ein Team mit zwei Spielern, die bereits Bundesliga-Erfahrung gesammelt haben.