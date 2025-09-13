Fußball
Borussia Dortmund: Ex-BVB-Coach Nuri Sahin geht in die Süper Lig - Jüngster Trainer der Liga
- Veröffentlicht: 13.09.2025
- 12:27 Uhr
- Julian Erbs
Nach dem kurzen, wenig erfolgreichen Gastspiel als Cheftrainer in Dortmund ist Nuri Sahin zurück als Coach. Nun hat er einen neuen Trainerposten in der Türkei gefunden.
In 27 Spielen als Cheftrainer holte Nuri Sahin im Schnitt 1,48 Punkte und traf zudem einige umstrittene Personalentscheidungen. Seine Zeit als Coach von Borussia Dortmund wird daher weder dem langjährigen BVB-Profi noch dem Klub in positiver Erinnerung bleiben.
Doch nun hat Sahin eine neue Aufgabe gefunden. Der 37-Jährige übernimmt den Trainerposten beim türkischen Klub Basaksehir FK.
Am Samstagvormittag bestätigte Basaksehir eine grundsätzliche Einigung mit Şahin. Unterzeichnet werden soll der Vertrag am Montag bei einer Zeremonie im Presseraum des Vereins.
Der Klub aus Istanbul hatte sich zuvor einvernehmlich von Cagdas Atan getrennt. Vorausgegangen waren ein Auftakt ohne Sieg in der Liga und das Aus im Europapokal: Basaksehir spielte zum Start der Süper Lig nur 1:1 gegen Kayserispor und 0:0 gegen Eyüpspor, ehe in den Playoffs zur Conference League CS Universitatea Craiova eine Nummer zu groß war. Die Ergebnisse bedeuteten das Aus für Atan.
In Istanbul wartet auf Sahin ein Team mit zwei Spielern, die bereits Bundesliga-Erfahrung gesammelt haben.
Das Wichtigste in Kürze
Sahin jüngster Trainer der Süper Lig
Während Davie Selke im Sommer vom Hamburger SV an den Bosporus zog, kam Amine Harit über den Umweg Olympique Marseille nach Istanbul: Die Franzosen, die ihn 2023 von Schalke 04 verpflichtet hatten, verliehen ihn nun an Basaksehir.
Im Alter von 37 Jahren wäre Sahin der jüngste Trainer der Süper Lig. Gleichzeitig reiht er sich nach Domenico Tedesco (Fenerbahce), Thomas Reis (Samsunspor) und Markus Gisdol (Kayserispor) als vierter Coach mit Bundesliga-Erfahrung in die Liga ein.
Basaksehir ist für Sahin die dritte Station als Trainer und die zweite in der Süper Lig. Seine erste Erfahrung in der ersten türkischen Liga sammelte er von Oktober 2021 bis Dezember 2023 bei Antalyaspor.
