Süper Lig
Fenerbahce vs. Galatasaray heute live: Läuft das Istanbul-Derby im TV und Stream?
- Veröffentlicht: 01.12.2025
- 15:45 Uhr
Am 14. Spieltag der Süper Lig trifft Fenerbahce auf Galatasaray. So könnt ihr das Spiel im TV, Stream oder Ticker verfolgen.
Der 14. Spieltag der türkischen Süper Lig kommt mit einem echten Highlight daher. Im Şükrü Saracoğlu Stadion kommt es zum Duell zwischen Fenerbahce und Galatasaray.
Beide Mannschaften trennt nur ein Punkt. Während Galatasaray mit 32 Punkten von der Tabellenspitze grüßt, könnte Fenerbahce mit einem Sieg am Stadtrivalen vorbeiziehen.
Das Duell dürfte - wie gewohnt - hitzig werden. Neben der sportlichen Relevanz stellen die beiden Teams die besten Offensiven der Liga. Ein Spektakel ist deshalb nicht unwahrscheinlich.
ran sagt Euch, ob ihr das Spiel im TV, Livestream oder Liveticker verfolgen könnt.
Fenerbahce vs. Galatasaray heute live im TV, Stream und Ticker? Wann findet das Süper-Lig-Spiel statt?
- Spiel: Fenerbahce vs. Galatasaray
- Wettbewerb: Süper Lig; 14. Spieltag
- Datum: 01. Dezember 2025
- Uhrzeit: 18:00 Uhr
- Austragungsort: Şükrü Saracoğlu (Istanbul)
Süper Lig heute live: Läuft Fenerbahce gegen Galatasaray im Free-TV oder Pay-TV?
Nein. Fans der türkischen Süper Lig schauen in Deutschland leider in die Röhre. Das Spiel wird nicht im Free-TV oder Pay-TV übertragen.
Externer Inhalt
Kann man Fenerbahce vs. Galatasaray heute im Livestream verfolgen?
Nein. Auch über einen Livestream wird das Spiel nicht übertragen.
Fenerbahce vs. Galatasaray heute live: Wo gibt's einen Liveticker?
Einen Liveticker für das Spiel zwischen Fenerbahce und Galatasaray findet ihr auf ran.de.
Fenerbahce vs. Galatasaray heute live: Alle Informationen zum Spiel in der Süper Lig
- Spiel: Fenerbahce vs. Galatasaray
- Datum und Uhrzeit: 01. Dezember; 18:00 Uhr
- Trainer: Domenico Tedesco (Fenerbahce), Okan Buruk (Galatasaray)
- Free-TV: -
- Pay-TV: -
- Livestream: -
- Liveticker: ran.de