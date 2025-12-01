Fenerbahce vs. Galatasaray heute live: Läuft das Istanbul-Derby im TV und Stream?

Am 14. Spieltag der Süper Lig trifft Fenerbahce auf Galatasaray. So könnt ihr das Spiel im TV, Stream oder Ticker verfolgen.

Der 14. Spieltag der türkischen Süper Lig kommt mit einem echten Highlight daher. Im Şükrü Saracoğlu Stadion kommt es zum Duell zwischen Fenerbahce und Galatasaray.

Beide Mannschaften trennt nur ein Punkt. Während Galatasaray mit 32 Punkten von der Tabellenspitze grüßt, könnte Fenerbahce mit einem Sieg am Stadtrivalen vorbeiziehen.

Das Duell dürfte - wie gewohnt - hitzig werden. Neben der sportlichen Relevanz stellen die beiden Teams die besten Offensiven der Liga. Ein Spektakel ist deshalb nicht unwahrscheinlich.

ran sagt Euch, ob ihr das Spiel im TV, Livestream oder Liveticker verfolgen könnt.