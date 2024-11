Nach der erfolgreichen EM-Qualifikation bereitet sich die deutsche U21-Nationalmannschaft weiter auf das prestigereiche Turnier im Sommer 2025 vor. In einem Freundschaftsspiel wartet die Auswahl aus Dänemark.

Hinter die EM-Qualifikation kann die deutsche U21-Nationalmannschaft (live auf ProSieben MAXX, ran.de und Joyn) bereits einen Haken machen. Dazu reichte der jungen Auswahl im Endspurt der Qualifikationsphase ein 2:1-Sieg über Bulgarien sowie ein spektakuläres 3:3 gegen Polen.

Im Freundschaftsspiel gegen Dänemark (ab 17:25 Uhr live auf ProSieben MAXX, ran.de und Joyn) möchte das Team von DFB-Trainer Antonio Di Salvo darauf aufbauen und sich weiter für das vom 11. bis 28. Juni in der Slowakei stattfindende Turnier vorbereiten. Auf wen das Team in der Gruppenphase trifft, entscheidet sich in der Auslosung, welche am 3. Dezember in Bratislava stattfinden wird.