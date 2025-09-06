Die deutsche U21-Nationalmannschaft trifft in der EM-Qualifikation auf Lettland. So seht ihr das Spiel live im Free-TV auf ProSieben und im Livestream auf ran.de, in der ran-App sowie auf Joyn.

Für die deutsche U21-Nationalmannschaft geht es am Dienstagabend in Rostock um wichtige Punkte zum Start der EM-Qualifikation.

Die Mannschaft von Bundestrainer Antonio di Salvo empfängt Lettland und geht dabei als klarer Favorit in die Begegnung im Ostseestadion. Zum Auftakt in die EM-Qualifikation vertraut di Salvo auf zahlreiche Neulinge im Kreis der U21-Nationalmannschaft.