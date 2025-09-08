Mio Backhaus spielte schon für Japan, jetzt hütet er das Tor der deutschen U21. Der Werder-Keeper hat den Durchbruch geschafft. Mio Backhaus liebt die japanische Nudelsuppe Ramen, er hat schon für Japan gespielt, bei seinem Nachnamen bevorzugt der Torhüter der U21-Nationalmannschaft dann aber doch die deutsche Variante. "Nichts gegen meinen japanischen Namen, aber Backhaus klingt gut knackig", sagt der 21-Jährige, der in der Heimat seiner Mutter als Nagata Mio bekannt ist. Schließlich hat er einen Teil seiner Jugend in der Nähe von Tokio verbracht. Seit 2018 ist Backhaus zurück in Deutschland, um seine Karriere als Fußballprofi voranzutreiben. Mit Erfolg: Seit dem Weggang von Michael Zetterer ist er die Nummer eins bei Werder Bremen und damit aktuell der jüngste Stammtorhüter der Bundesliga. Und nicht nur das: Auch bei der deutschen U21, die am Dienstag gegen Lettland (ab 20:15 Uhr live auf ProSieben und Joyn) in die EM-Qualifikation startet, trägt er die Nummer 1 auf dem Rücken.

Beim Test gegen Albanien am Freitag (2:0) gab Backhaus nach der Pause sein Debüt, einen Stammplatz hat er aber noch nicht. "Das Rennen ist noch offen", sagt DFB-Trainer Antonio Di Salvo über den Dreikampf mit Dennis Seimen (SC Paderborn) und Max Weiß (Burnley FC). Das Spiel in Rostock dürfte zumindest ein Fingerzeig werden.

Backhaus könnte mit Japan zur WM Dabei könnte Backhaus auch für Japan und somit sogar bei der WM 2026 spielen. Nationaltrainer Hajime Moriyasu hat ihn schon in Bremen besucht, Backhaus wiederum war schon beim Verband in Japan zu Gast. Die WM "wäre natürlich ein großer Reiz", sagte Backhaus 2024 dem "kicker": "Es ist eine schwierige Entscheidung. Ich mache mir da schon viele Gedanken." DFB-U21 vs. Lettland live: EM-Qualifikation am Dienstag ab 20:15 Uhr im Livestream

U21: Deutscher Kader ohne Kapitän und Nummer eins - das sind die zehn Debütanten Geboren ist Backhaus in Mönchengladbach - genau wie ein gewisser Marc-André ter Stegen. Doch seine Eltern zogen alsbald nach Japan. "Meine Mutter ist Japanerin, sie arbeitete als Musikerin und wollte wieder in ihrer Heimat spielen. Ich bin zweisprachig aufgewachsen, die Sommerferien habe ich immer in Deutschland verbracht", erzählt der leidenschaftliche Klavierspieler. In Japan wurde Backhaus bei Kawasaki Frontale ausgebildet. Im November 2018 trug er sogar das Trikot der U15-Auswahl Japans, gegen England gab es ein 1:4, das letzte Gegentor erzielte ein gewisser Jamal Musiala. Sechs Monate später debütierte Backhaus im DFB-Trikot und durchlief seither alle U-Mannschaften.

