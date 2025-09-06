U21 live auf Prosieben, ProSieben mAXX, Joyn und ran.de
U21-EM-Qualifikation: Deutschland vs. Lettland live im Free-TV, im kostenlosen Joyn-Livestream und im Ticker
- Aktualisiert: 06.09.2025
- 21:34 Uhr
- ran.de
Die deutsche U21-Nationalmannschaft trifft in der EM-Qualifikation auf Lettland. So seht ihr das Spiel live im Free-TV auf ProSieben und im Livestream auf ran.de, in der ran-App sowie auf Joyn.
Für die deutsche U21-Nationalmannschaft geht es am Dienstagabend in Rostock um wichtige Punkte zum Start der EM-Qualifikation.
Die Mannschaft von Bundestrainer Antonio di Salvo empfängt Lettland und geht dabei als klarer Favorit in die Begegnung im Ostseestadion. Zum Auftakt in die EM-Qualifikation vertraut di Salvo auf zahlreiche Neulinge im Kreis der U21-Nationalmannschaft.
Dabei feiert auch auf der Bank ein neues Gesicht seinen Pflichtspiel-Einstand bei der U21. Der frühere Weltmeister Shkodran Mustafi ist neuer Co-Trainer von di Salvo, ersetzt Trainer-Legende Hermann Gerland.
Der 33-jährige Mustafi wurde mit dem DFB im Jahr 2014 in Brasilien Weltmeister und soll nun mithelfen, die deutschen Talente der Zukunft bei der U21 zu formen.
Das Wichtigste zur U21-Nationalmannschaft in Kürze
Externer Inhalt
U21-EM-Qualifikation: Deutschland vs. Lettland live: Datum, Uhrzeit, Ort
- Paarung: Deutschland U21 vs. Lettland U21
- Wettbewerb: EM-Qualifikation U21
- Datum: Dienstag, 9. September 2025
- Uhrzeit: 20:30 Uhr
- Austragungsort: Ostseestadion (Rostock)
U21 live: Deutschland vs. Lettland im Free-TV auf ProSieben
Um 20:15 Uhr startet die Free-TV-Übertragung der DFB-Junioren auf ProSieben mit der Vorberichterstattung, um 20:30 Uhr erfolgt der Anpfiff.
Deutschlands U21 gegen Lettland im Livestream sehen
Einen Livestream zur DFB-Partie findet ihr natürlich auf ran.de und in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store). Darüber hinaus könnt ihr die U21-Übertragung von ProSieben auch im kostenfreien Stream über Joyn abrufen.
DFB-U21 vs. Lettland live: EM-Qualifikation im Liveticker
Ihr könnt die Partie von Deutschland gegen Lettland nicht live verfolgen? Kein Problem, werft einen Blick in unseren Liveticker, dort halten wir euch auf dem Laufenden und ihr verpasst keine wichtigen Szenen. Dieser ist natürlich auf ran.de und in der ran-App zu finden.
U21: Deutschland vs. Lettland live: Datum, Uhrzeit, Ort
- Spiel: Deutschland U21 vs. Lettland U21
- Datum und Uhrzeit: Dienstag, 9. September, 20:30 Uhr
- Free-TV: ProSieben
- Livestream: ran.de, ran-App, Joyn
- Liveticker: ran.de, ran-App