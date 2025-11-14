Anzeige

ran: Wie viel A-Nationalmannschaft steckt hier in diesem Ort, dem Campus in Herzogenaurach? Jeltsch: Man sieht, dass sehr viel Qualität in dem Ganzen hier ist. Es ist alles sehr professionell, die Bedingungen sind perfekt. Wenn man hier am Campus rumläuft, ist einfach alles top. ran: Was erwartet das Team für das Spiel gegen Malta in der EM-Qualifikation? Jeltsch: Wir müssen den Gegner natürlich ernst nehmen. Wenn wir unsere Qualitäten auf den Platz bringen können, defensiv gut stehen und uns viel bewegen, kann man das schon einen Pflichtsieg nennen. Und den wollen wir auf jeden Fall holen.

VIDEO: Jeden Abend zocken! Jeltsch schildert U21-Alltag

ran: Sie gehen als einer von zwei Kapitänen ins Spiel, obwohl Tom Bischof die Binde am Arm haben wird. Wie ist die Rolle als zweiter Kapitän ohne Binde am Arm? Jeltsch: Für mich ändert sich nicht viel. Ich will der Mannschaft viel Energie geben, Verantwortung übernehmen und das Team pushen und mit meiner Leistung mitziehen. Das ist mein Ziel. Ich versuche auch, abseits des Platzes Verantwortung übernehmen. Falls irgendetwas zu klären ist, gehe ich auch zum Trainer, versuche so ein bisschen das Bindeglied zu sein. ran: Sie sind mit Tom Bischof auch gemeinsam im Zimmer. Wie ist ihr Verhältnis? Jeltsch: Wir verstehen uns sehr, sehr gut. Da gibt es auch keinen Konkurrenzkampf um die Binde. Deswegen ist das gar kein Problem, wir gönnen uns das gegenseitig. Auch Dzenan Pejcinovic ist mit im Zimmer. Wir spielen jeden Abend Wizard, Poker oder Darts. Das macht alles sehr viel Spaß. ran: Um Bayern-Talent Lennart Karl gab es zuletzt einen gewissen Hype. Nehmen Sie wahr, dass ihn das ein wenig hemmt? Jeltsch: Er ist ein Supertyp, der am Anfang hier sehr schüchtern war. Aber er kommt jetzt immer mehr aus sich raus. Auf dem Platz sieht man, was Lennart für ein geiler Zocker ist. Er hat sehr viel Qualität, kann aber natürlich noch ein paar Sachen lernen. Auf dem Platz denkt er nicht viel nach, ist selbstbewusst, aber genau das macht ihn und seine Spielweise aus.

VIDEO: Nagelsmann erzählt witzige El-Mala-Anekdote