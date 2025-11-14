U21: Kapitän Tom Bischof nach Dreierpack - "Das habe ich von Harry Kane gelernt"

Deutschlands U21-Nationalmannschaft hat in der EM-Qualifikation einen 6:0 (2:0)-Heimsieg gegen Malta eingefahren. ran zeigt die Stimmen zum Spiel.

Für die deutsche U21-Nationalmannschaft gab es am Freitagabend in der EM-Qualifikation einen klaren 6:0 (2:0)-Heimsieg in Fürth gegen Malta.

Dabei brillierten vor allem die beiden Bayern-Talente Tom Bischof und U21-Debütant Lennart Karl. Fünf der sechs DFB-Treffer gingen auf das Konto des Münchner Duos.

Die exklusiven Stimmen am ran-Mikro nach dem Kantersieg über die Malteser:

Lennart Karl: "Es ist perfekt gelaufen, war eine gute Leistung von der Mannschaft und von mir. Es macht einfach Spaß, mit der Truppe zu spielen. Die Mannschaft und ich, wir haben uns viel getraut, deshalb hat das alles gut gepasst. Natürlich bin ich gerade in einer Topform, beim FC Bayern klappt alles, hier in der U21 auch. Ich nehme den Hype um mich zwar wahr, beachte aber nicht, was etwa in den sozialen Medien so über mich geschrieben wird."

Tom Bischof: "Zuletzt habe ich im Jugendfußball in einem Spiel mal drei Tore erzielt. Deshalb freut es mich, dass mir das heute auch im Männerfußball gelungen ist. Ich habe mir den Ball danach geschnappt und lasse den jetzt von allen Kollegen unterschreiben. Das habe ich von Harry Kane gelernt. Dann kommt er zuhause zur Family in eine Ecke zu meinen kleinen Trophäen."