Anzeige
nationalmannschaft

DFB-Team: Julian Nagelsmann mit Neustart in die WM-Qualifikation - Wie heftig wird der Umbau wirklich?

  • Veröffentlicht: 03.09.2025
  • 23:29 Uhr
  • Tobias Hlusiak

In der Slowakei startet die deutsche Nationalmannschaft in die WM-Qualifikation. Nach der Bruchlandung im Final Four der Nations League hat Julian Nagelsmann Veränderungen angekündigt. Diese könnten umfangreich ausfallen.

Aus Bratislava berichtet Tobias Hlusiak

Ziemlich exakt ein Jahr vor Beginn der Weltmeisterschaft 2026 bekam die DFB-Elf beim Finalturnier der Nations League auf heimischem Boden im Juni schmerzhaft die Grenzen aufgezeigt.

Um das große Ziel vom Titel in den USA, Kanada und Mexiko zu erreichen, müssen also Anpassungen vorgenommen werden. Eine neue "Struktur" eben, so nennt es der Bundestrainer selbst.

Wie diese aussehen soll, deutet Julian Nagelsmann in gewohnter Art in den vergangenen Tagen schon an. Natürlich immer unterlegt mit dem nagelsmann‘schen Lausbuben-Lächeln, das Interpretationsspielraum lässt.

Einige Dinge scheinen aber naheliegend.

Anzeige
Anzeige

Kapitän Joshua Kimmich wird zurück auf die Sechs rücken

So wird Kapitän Joshua Kimmich zurück ins Zentrum beordert und soll seinen Einfluss in Zukunft wieder auf der Sechs geltend machen.

Für ihn ist ohnehin "völlig irrelevant", wo er spielt, meinte der Bayern-Star auf der obligatorischen Pressekonferenz einen Tag vor dem Spiel in Bratislava.

Anzeige
Anzeige
Joshua Kimmich (Deutschland, 06) am Ball, GER, Deutschland vs. Portugal, Fussball, UEFA, Nations League, Halbfinale, Spielzeit 2024 2025, 04.06.2025 GER, Deutschland vs. Portugal, Fussball, UEFA, N...

Deutschland vs. Slowakei auf Joyn

Das Spiel der WM-Quali live und kostenlos im ARD-Livestream auf Joyn.

Er hoffe aber, dass er "auch auf der rechten Seite Freude ausgestrahlt" habe, grinste er seinen Trainer an.

Der grinste zurück, wohl wissend, wie er seinen Schlüsselspieler auf dessen ehemaliger Position zu ersetzen versucht.

Neuling Nnamdi Collins von Eintracht Frankfurt darf sich große Hoffnungen auf sein Debüt machen. Just an dem Ort, wo er vor knapp zwei Monaten das Finale der U21-EM gegen England verlor.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Nagelsmann lobt Neuling Collins

Nagelsmann lobte den 21-Jährigen als "vielseitigen" Spieler. „Ich habe mich noch nicht festgelegt, aber Nnamdi ist ein Kandidat", sagte der Coach. Das beigefügte Lächeln kennen wir schon.

Collins ist auch ein Kandidat, weil er die Anforderungen des Bundestrainers bezüglich des eigenen Systems erfüllen kann. Auf diesem Feld möchte Nagelsmann nämlich ein Stück weit mysteriöser, schwerer auszurechnen sein.

Dreierkette? Viererkette? "Beides!", sagte der 38-Jährige. „Je nach Spielphase" seien beide Abwehrvarianten möglich, "wir versuchen, das ein bisschen offen zu halten".

Oliver Baumann wird’s mehr oder weniger egal sein. Der Torhüter von der TSG Hoffenheim hat seinen Platz als Vertreter des verletzten Stamm-Keepers Marc-Andre ter Stegen sicher.

Im Abwehrzentrum sind Rückkehrer Antonio Rüdiger und Jonathan Tah gesetzt. Links könnte David Raum beginnen.

Neben Kimmich wird Leon Goretzka erwartet. In der Offensivreihe davor ist Florian Wirtz unumstritten. Ihm könnten Serge Gnabry und 90-Millionen-Mann Nick Woltemade assistieren. Ganz vorne wäre dann Platz für Niclas Füllkrug.

So könnte sie dann aussehen, die erste Elf auf dem Weg zum goldenen Pokal.

Nagelsmann unterstreicht und erneuert Ziel WM-Titel

"Es ist gesund, dass man Ziele aufruft", unterstrich Nagelsmann erneut sein schon nach dem bitteren EM-Aus im vergangenen Sommer ausgerufenes Ziel. "Es ist ganz schwer für eine Mannschaft, oder jeden, der so durchs Leben schwirrt, kein Ziel zu haben, auf das er hinarbeitet, sich freut und für das es sich lohnt zu kämpfen."

Um beim Turnier überhaupt dabei zu sein, gilt es die eigene Qualifikationsgruppe zu überstehen. Diese erscheint – mit den weiteren Gegnern Nordirland und Luxemburg – mehr als machbar.

DFB: Nagelsmann flackst über Wirtz - "Keine Nachsicht!"

Schon in knapp drei Monaten ist sie ohnehin Geschichte. Anfang Dezember werden die WM-Gruppen gelost.

Bis dahin will Deutschland auf Kurs, ein dominanter Mitfavorit sein. "Ich habe wenig Lust darauf, dass am Ende mehr als ein Spiel dabei ist, wo wir sagen: Das haben wir mit Glück gewonnen", betonte Nagelsmann.

"Gier und Hunger" versprach sein Kapitän - in der Nations League hätten diese Qualitäten gefehlt.

Nun sollen sie zurückkehren, damit es nicht zur nächsten Bruchlandung kommt.

Mehr News und Videos
WOLTEMADE Nick Team Deutschland UEFA Nations League Finals Spiel um den 3.Platz Deutschland - Frankreich 0 : 2 am 08.06.2025 in Stuttgart *** WOLTEMADE Nick Team Germany UEFA Nations League Finals ...
News

Slowakei-Legende über Woltemade-Deal: "Kranke Summe"

  • 03.09.2025
  • 21:25 Uhr
Pressekonferenz mit Bundestrainer Julian Nagelsmann Bundestrainer Julian Nagelsmann gibt den Kader für die beiden WM-Qualifikationsspiele in der Slowakei und gegen Nordirland bekannt. Pressekonfere...
News

DFB-PK: Nagelsmann hat "kein Nachsehen" mit Wirtz

  • 03.09.2025
  • 18:11 Uhr
23.03.2025, Deutschland vs. Italien, Nations League, Viertelfinale-Rückspiel Jubel nach dem Tor zum 2:0 durch Jamal Musiala (Deutschland, 10) hier Joshua Kimmich (Deutschland, 6) und Antonio Rüdige...
News

WM-Qualifikation: Wer zeigt Slowakei vs. Deutschland live im Free-TV, im Stream und im Ticker?

  • 03.09.2025
  • 15:43 Uhr
Germany Training Session And Press Conference
News

Auftakt zur WM-Quali: Traum oder Alptraum für das DFB-Team?

  • 01.09.2025
  • 22:45 Uhr
imago images 1054024172
News

DFB-Team ohne Sane: Nagelsmann setzt die richtigen Akzente

  • 31.08.2025
  • 17:54 Uhr
imago images 1062827803
News

"Schwieriges Telefonat" - Tuchel streicht Real-Star

  • 30.08.2025
  • 15:01 Uhr
imago images 1046359710
News

WM-Qualifikation: Gruppen, Termine, DFB-Partien und qualifizierte Teams - Alle Infos

  • 29.08.2025
  • 15:12 Uhr
Bundestrainer Julian Nagelsmann
News

LIVE: DFB-PK und Kaderbekanntgabe mit Nagelsmann

  • 27.08.2025
  • 17:31 Uhr
Gattuso
News

Italien: Gattuso wird wohl neuer Nationaltrainer

  • 14.06.2025
  • 13:53 Uhr
Kane
News

Kane kritisiert Schiedsrichterin: "Wenn man die Regeln kennt..."

  • 12.06.2025
  • 10:37 Uhr