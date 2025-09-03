In der Slowakei startet die deutsche Nationalmannschaft in die WM-Qualifikation. Nach der Bruchlandung im Final Four der Nations League hat Julian Nagelsmann Veränderungen angekündigt. Diese könnten umfangreich ausfallen. Aus Bratislava berichtet Tobias Hlusiak Ziemlich exakt ein Jahr vor Beginn der Weltmeisterschaft 2026 bekam die DFB-Elf beim Finalturnier der Nations League auf heimischem Boden im Juni schmerzhaft die Grenzen aufgezeigt. Slowakei gegen Deutschland LIVE IM STREAM auf Joyn verfolgen Um das große Ziel vom Titel in den USA, Kanada und Mexiko zu erreichen, müssen also Anpassungen vorgenommen werden. Eine neue "Struktur" eben, so nennt es der Bundestrainer selbst. Wie diese aussehen soll, deutet Julian Nagelsmann in gewohnter Art in den vergangenen Tagen schon an. Natürlich immer unterlegt mit dem nagelsmann‘schen Lausbuben-Lächeln, das Interpretationsspielraum lässt. Einige Dinge scheinen aber naheliegend.

Kapitän Joshua Kimmich wird zurück auf die Sechs rücken So wird Kapitän Joshua Kimmich zurück ins Zentrum beordert und soll seinen Einfluss in Zukunft wieder auf der Sechs geltend machen. Für ihn ist ohnehin "völlig irrelevant", wo er spielt, meinte der Bayern-Star auf der obligatorischen Pressekonferenz einen Tag vor dem Spiel in Bratislava.

Nagelsmann lobt Neuling Collins Nagelsmann lobte den 21-Jährigen als "vielseitigen" Spieler. „Ich habe mich noch nicht festgelegt, aber Nnamdi ist ein Kandidat", sagte der Coach. Das beigefügte Lächeln kennen wir schon. Collins ist auch ein Kandidat, weil er die Anforderungen des Bundestrainers bezüglich des eigenen Systems erfüllen kann. Auf diesem Feld möchte Nagelsmann nämlich ein Stück weit mysteriöser, schwerer auszurechnen sein. Dreierkette? Viererkette? "Beides!", sagte der 38-Jährige. „Je nach Spielphase" seien beide Abwehrvarianten möglich, "wir versuchen, das ein bisschen offen zu halten". Oliver Baumann wird’s mehr oder weniger egal sein. Der Torhüter von der TSG Hoffenheim hat seinen Platz als Vertreter des verletzten Stamm-Keepers Marc-Andre ter Stegen sicher. Im Abwehrzentrum sind Rückkehrer Antonio Rüdiger und Jonathan Tah gesetzt. Links könnte David Raum beginnen.



Neben Kimmich wird Leon Goretzka erwartet. In der Offensivreihe davor ist Florian Wirtz unumstritten. Ihm könnten Serge Gnabry und 90-Millionen-Mann Nick Woltemade assistieren. Ganz vorne wäre dann Platz für Niclas Füllkrug. So könnte sie dann aussehen, die erste Elf auf dem Weg zum goldenen Pokal.

Nagelsmann unterstreicht und erneuert Ziel WM-Titel "Es ist gesund, dass man Ziele aufruft", unterstrich Nagelsmann erneut sein schon nach dem bitteren EM-Aus im vergangenen Sommer ausgerufenes Ziel. "Es ist ganz schwer für eine Mannschaft, oder jeden, der so durchs Leben schwirrt, kein Ziel zu haben, auf das er hinarbeitet, sich freut und für das es sich lohnt zu kämpfen." Um beim Turnier überhaupt dabei zu sein, gilt es die eigene Qualifikationsgruppe zu überstehen. Diese erscheint – mit den weiteren Gegnern Nordirland und Luxemburg – mehr als machbar.

