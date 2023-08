City war zum ersten Mal in dem 1973 ins Leben gerufenen Supercup vertreten, in dem sich die Gewinner der beiden wichtigsten Europapokale duellieren. Sevilla, Sieger im Jahr 2006, verließ im Supercup zum bereits sechsten Mal nach 2007, 2014, 2015, 2016 und 2020 (gegen Bayern München) den Platz als Verlierer - Rekord.

Cole Palmer (63.) glich die Führung der Andalusier nach dem Seitenwechsel aus. Youssef En-Nesyri (25.) hatte Sevilla in Führung gebracht.

Manchester City hat zum ersten Mal den UEFA Supercup gewonnen. Der englische Fußballmeister und Champions-League-Sieger setzte sich in Piräus mit 5:4 im Elfmeterschießen gegen Europa-League-Champion FC Sevilla durch. Nach 90 Minuten hatte es 1:1 (0:1) gestanden.

Schnappt sich Trainer Pep Guardiola mit Manchester City den nächsten Titel? Im UEFA Super Cup tritt der Champions-League-Sieger gegen Europa-League-Champion Sevilla an. SAT.1 zeigt den europäischen Fußballgipfel live.

+++ Update 16. August, 21:55 Uhr: Sevilla überrascht City +++

Manchester City macht im UEFA Super Cup das Spiel, aber der Sevilla FC führt zur Pause dennoch mit 1:0. Die Andalusier begannen zwar mutig, zogen sich dann aber tief zurück, weil die Sky Blues in den ersten zehn Minuten zu mehreren Abschlüssen kamen. Das, was aufs Tor der Rojiblancos kam, parierte aber Bono, der dann im Anschluss an die Trinkpause mit einem starken Pass übers halbe Feld einen starken Angriff einleitete. Ocampos bediente Acuña, dessen präzise Hereingabe En-Nesyri mit einem perfekt getimten, druckvollen Kopfball im linken unteren Eck versenkte.

Die Citizens brauchten einen Moment, um sich davon zu erholen, übernahmen dann aber wieder die Initiative. Defensiv gut sortierte Spanier konnten jedoch weitere City-Großchancen abwenden. Der englische Triple-Sieger muss nach der Pause irgendwie den Druck erhöht bekommen.

