Die deutsche Nationalmannschaft steht in der WM-Qualifikation unter Druck. Hier läuft die Partie gegen Luxemburg im Free-TV und Livestream. Die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026 startete für die deutsche Nationalmannschaft schlecht. Anfang September verlor die DFB-Elf gegen die Slowakei mit 0:2. Deutschland vs. Luxemburg LIVE und KOSTENLOS im Stream auf Joyn Auch beim daraufolgenden 3:1-Sieg gegen Nordirland überzeugte die Mannschaft von Julian Nagelsmann nur phasenweise.

Gegen Luxemburg soll nun ein klarer Erfolg her, um nicht noch tiefer in eine Krise zu rutschen. Zumal die direkte WM-Qualifikation bei einem Punktverlust in weite Ferne rücken könnte. Trotz aller Probleme geht Deutschland natürlich als klarer Favorit in die Partie gegen Luxemburg. So verfolgt ihr die Partie im Free-TV, Livestream und Liveticker.

Deutschland vs. Luxemburg live im Free-TV, Stream und Ticker: Wann ist das WM-Qualifikations-Match? Spiel: Deutschland vs. Luxemburg

Wettbewerb: WM-Qualifikation (3. Spieltag in Gruppe A)

Datum: 10. Oktober 2025

Uhrzeit: 20:45 Uhr

Austragungsort: PreZero Arena (Hoffenheim)

WM-Qualifikation live: Läuft Deutschland - Luxemburg im Free-TV? Ja, die Partie Deutschland gegen Luxemburg läuft live im Free-TV. Die ARD, das ZDF und RTL teilen sich die Rechte an den deutschen Quali-Spielen. Das Match gegen Luxemburg wird von der ARD im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gezeigt. Die Übertragung beginnt 30 Minuten vor dem Anpfiff um 20:15 Uhr.

Deutschland vs. Luxemburg: Die WM-Qualifikation kostenlos auf Joyn sehen Die ARD zeigt die Partie Deutschland - Luxemburg auch live im Stream. Dieser ist unter Sportschau.de, der ARD-Mediathek und auf Joyn ab 20:15 Uhr kostenlos abrufbar.

WM-Qualifikation: Wo gibt's einen Ticker zum Deutschland-Spiel gegen Luxemburg? Einen Ticker zu Deutschland - Luxemburg gibt es wie üblich auf ran.de.

