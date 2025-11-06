Anzeige
Bundesliga: Saisonstart 2026/27 wegen der WM erst am 28. August

  • Aktualisiert: 06.11.2025
  • 12:28 Uhr
  • SID

Die kommende Saison in der Bundesliga startet wegen der vorausgehenden Weltmeisterschaft erst am 28. August 2026 und damit eine Woche später als zuletzt.

Dies Planung für die Bundesliga geht aus dem vom Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und der Deutschen Fußball Liga (DFL) beschlossenen Rahmenterminkalender für die Saison 2026/27 hervor. Die 2. Bundesliga und die 3. Liga legen bereits drei Wochen früher am 7. August und damit nur 19 Tage nach dem WM-Finale los.

Für die Erstligisten stehen bis zur am 21. Dezember startenden Winterpause 14 Spieltage an, weiter geht es dann ab dem 8. Januar 2027. Die Zweitligisten setzen ihre Saison eine Woche später mit dem bereits 17. Spieltag fort.

Da für das Wochenende rund um den 1. Mai gemäß Vereinbarung mit der Innenministerkonferenz keine Profispiele stattfinden werden, bestreiten die 1. und 2. Liga Anfang März eine englische Woche. Den letzten Spieltag der Ligen gibt es am 22. bzw. 23. Mai 2027.

Die Relegations-Hinspiele finden am 27. und 28. Mai 2027 statt, die Rückspiele steigen am 31. Mai und 1. Juni 2027. Dazwischen ist am 29. Mai 2027 das Finale des DFB-Pokals in Berlin angesetzt.

Der Pokal-Wettbewerb startet vom 21. bis 24. August 2026, am 22. August 2026 findet zudem der Franz-Beckenbauer-Supercup statt. Die beiden Teilnehmer des Supercups bestreiten ihre Erstrundenpartien entsprechend erst am 1. und 2. September 2026.

Zweiwöchige Spielpause als Besonderheit

Eine Besonderheit in der kommenden Saison wird zudem eine zweiwöchige Spielpause von Ende September bis Anfang Oktober.

Da die Hinrunde statt wie bisher von drei nur noch von zwei Länderspielpausen unterbrochen wird, gibt es vom 21. September bis 6. Oktober eine längere durchgehende Abstellungsperiode.

Die zweite Länderspiel-Periode der ersten Halbserie ist dann wie gewohnt im November und umfasst lediglich zehn Tage.

