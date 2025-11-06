Die kommende Saison in der Bundesliga startet wegen der vorausgehenden Weltmeisterschaft erst am 28. August 2026 und damit eine Woche später als zuletzt.

Dies Planung für die Bundesliga geht aus dem vom Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und der Deutschen Fußball Liga (DFL) beschlossenen Rahmenterminkalender für die Saison 2026/27 hervor. Die 2. Bundesliga und die 3. Liga legen bereits drei Wochen früher am 7. August und damit nur 19 Tage nach dem WM-Finale los.

Für die Erstligisten stehen bis zur am 21. Dezember startenden Winterpause 14 Spieltage an, weiter geht es dann ab dem 8. Januar 2027. Die Zweitligisten setzen ihre Saison eine Woche später mit dem bereits 17. Spieltag fort.

Da für das Wochenende rund um den 1. Mai gemäß Vereinbarung mit der Innenministerkonferenz keine Profispiele stattfinden werden, bestreiten die 1. und 2. Liga Anfang März eine englische Woche. Den letzten Spieltag der Ligen gibt es am 22. bzw. 23. Mai 2027.