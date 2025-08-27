Julian Nagelsmann nominiert seinen Kader für die anstehenden Spiele in der WM-Qualifikation. Dabei findet er überraschend deutliche Worte, die mit Blick auf den Erfolg aber dringend nötig sind. Ein Kommentar. Von Chris Lugert Ohne große Emotionen, aber mit deutlichen Botschaften hat Bundestrainer Julian Nagelsmann die finale Phase auf dem Weg Richtung WM 2026 eingeläutet. Kernaussage: Ab sofort ist der Kuschelkurs im DFB-Team vorbei. Nagelsmann beruft drei Neulinge - klare Ansage an Sane Von nun an zählen Leistungen und Spielzeit auf höchstem Niveau, wer das nicht liefern kann, fliegt raus. Es ist eine Rückbesinnung auf das Leistungsprinzip, das Nagelsmann selbst beschworen, dann teilweise aber etwas hat schleifen lassen. Ein Leidtragender ist Leroy Sane, dessen Wechsel zu Galatasaray Istanbul seine Aktien in der Nationalmannschaft deutlich hat sinken lassen. "Er spielt jetzt in einer Liga, die den Ticken schlechter ist als die Bundesliga und andere europäische Topligen. Er muss dort einfach noch mehr auffallen", stellte Nagelsmann klar. Die Zahlen, die ihm als Spieler des FC Bayern zur Berufung in den DFB-Kader genügt haben, sind bei Galatasaray nicht mehr genug. Auch Aleksandar Pavlovic, der noch vor der EM 2024 als kommender Starspieler galt, seither aber mehrfach von außergewöhnlichen Einschränkungen wie Mandelentzündung, Schlüsselbeinbruch und Augenhöhlenfraktur eingebremst wurde, ist vorerst nicht mehr dabei.

"Generell ist Aleks ein sehr guter Spieler, ich habe einen engen Draht zu ihm, einen engen Austausch. Aber auch da war die Spielzeit im letzten Jahr zu wenig für das Alter", stellte Nagelsmann klar.

Nagelsmann mit Warnung an Nick Woltemade Und verwies auf einen anderen, sehr jungen Spieler. "Wie viel Spielzeit hatte Lamine Yamal letztes Jahr? 100 Prozent? Und eines unserer Toptalente hatte 33 Prozent. Das sind zwei Drittel weniger Spiele", rechnete er mit Blick auf Pavlovic vor. Die Botschaft dahinter: Talent ist schön und gut, aber Spielzeit ist das Entscheidende. Weshalb er auch das Transfergeschehen besonders im Blick hat. "Ich habe so ein paar Wechsel im Sommer als nicht ganz so glücklich angesehen. Weil sie dann von 100 Prozent Spielzeit auf 15 Prozent Spielzeit runterfallen. Das bringt mir als Nationaltrainer nicht viel", sagte er, ohne aber einen Namen zu nennen. Der Inhalt richtete sich aber auch konkret an Nick Woltemade, der seit Wochen mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht wird. Nagelsmann betonte, dass der Noch-Stuttgarter keineswegs als Bayern-Spieler automatisch größere Chancen auf die WM-Teilnahme habe, im Gegenteil. "Ich habe Nick gesagt, dass er gerne zu Bayern wechseln kann, wenn er das will. Aber er sollte denen auch klarmachen, dass es mit 25 Prozent Spielzeit eng wird mit der WM", sagte der Bundestrainer deutlich. Zehn Monate vor WM-Beginn und unmittelbar vor dem Start in die Qualifikation mit den beiden Spielen in der Slowakei (4. September) und gegen Nordirland (7. September) macht Nagelsmann allen klar, worauf es ankommt. Dem Erfolg wird richtigerweise alles untergeordnet, Einzelschicksale zählen nicht mehr.

DFB-Team: Neue Chancen für Youngster Was auf der Gegenseite aber auch die Chance eröffnet für andere Spieler. So sind in Finn Dahmen, Nnamdi Collins und Paul Nebel drei Spieler erstmals nominiert worden. Weil sie genau die Aspekte erfüllen, auf die es Nagelsmann ankommt: Spielzeit auf hohem Niveau und konstant gute Leistungen.

Internationale Transfergerüchte: Premier-League-Rückkehr? Mourinho dementiert nicht 1 / 19 © 2025 Getty Images Jose Mourinho (Fenerbahçe Istanbul)

Aktuell trainiert Jose Mourinho Fenerbahce Istanbul. Der Ex-Coach vom FC Chelsea, von Manchester United und von Tottenham Hotspur, könnte aber laut "The Sun" in die Premier League zurückkehren und die Nachfolge vom in der Kritik stehenden Nuno Espirito Santo bei Nottingham Forest antreten. Als Mourinho darauf angesprochen wurde, dementierte er die Gerüchte nicht. Im Gegenteil. "Es gibt keinen Rauch ohne Feuer - ich weiß, wie die Dinge laufen", sagte er. © 2025 Getty Images Ilkay Gündogan (Manchester City)

Ex-DFB-Kapitän Ilkay Gündogan spielt in den Planungen von ManCity-Coach Pep Guardiola wohl keine Rolle mehr. Wie "Tuttosport" berichtet, soll der 34-Jährige daher seine Zukunft andernorts sehen. Demnach will der Routinier noch im Sommer 2025 unbedingt nach Italien wechseln. Bei Inter Mailand soll der Routinier zuletzt aktiv angeboten worden sein. Außerdem habe Juventus Turin die Fühler nach ihm ausgestreckt. © 2025 Getty Images Conrad Harder (Sporting Lissabon)

Nach dem zumindest vorerst geplatzten Transfer von Victor Boniface hat die AC Mailand wohl schnell einen möglichen Ersatz-Kandidaten für den Bayer-Stürmer aufgetan. Laut den Transfermarkt-Experten Fabrizio Romano und Matteo Moretto sollen die Italiener bereits mit Conrad Harder von Sporting Lissabon verhandeln, ebenso mit dem portugiesischen Hauptstadt-Klub. Bei Sporting hat der 20-jährge Däne Harder noch einen Vertrag bis 2029. © 2025 Getty Images Manuel Akanji (Manchester City)

Galatasaray Istanbul könnte vor der nächsten Top-Verpflichtung dieses Sommers stehen. Nachdem bereits Leroy Sane und Victor Osimhen geholt wurde, hat der türkische Meister nach Informationen des Transferexperten Fabrizio Romano auch bei Manchester City wegen Manuel Akanji angefragt ... © Latin Sport Images Manuel Akanji (Manchester City)

Demnach würde das Pep-Team dem Schweizer Nationalspieler und ehemaligen BVB-Profi keine Steine in den Weg legen. Der Vertrag des variabel einsetzbaren Abwehrspielers bei City läuft noch bis 2027. Wie hoch die Ablösesumme im Falle eines Wechsels wäre, ist noch nicht bekannt. © 2025 Getty Images David de Gea (AC Florenz)

Kommt es zum spektakulären Comeback von David de Gea bei Manchester United? Laut "Sun" sollen die "Red Devils" mit dem Gedanken spielen, den 34-Jährigen zurück ins Old Trafford zu holen. De Gea stand bereits zwischen 2011 und 2023 in Manchester unter Vertrag. Aktuell spielt der 34-Jährige in Italien für die AC Florenz und fand dort zu seiner früheren Topform zurück. In Manchester besteht ... © 2025 Getty Images David de Gea (AC Florenz)

... derweil Bedarf auf der Torhüter-Position, weil de Geas Nachfolger Andre Onana zuletzt immer mehr zum Unsicherheitsfaktor wurde und daher zum Start in die Saison 2025/26 gegen Arsenal nur auf der Bank saß. Stattdessen erhielt der Türke Altay Bayındır den Vorzug. Für de Gea spricht dem Bericht zufolge, dass er aufgrund einer angeblichen Ausstiegsklausel wohl recht günstig zu haben sei. © IMAGO/Nicolo Campo Rodrygo (Real Madrid)

Ersetzt Real-Stürmer Rodrygo seinen brasilianischen Landsmann Savinho bei Manchester City? Laut Transferexperte Fabrizio Romano ist der Brasilianer offenbar weiterhin das Hauptziel der "Citizens" - aber nur, wenn Savinho den Klub wirklich verlässt. Der 21-Jährige wird von Premier-League-Konkurrent Tottenham Hotspur umworben und soll einem Wechel offen gegenüberstehen. Für Rodrygo müsste das Team von Trainer Pep Guardiola wohl bis zu 100 Millionen Euro auf den Tisch legen. Der Flügelspieler steht noch bis 2028 in Madrid unter Vertrag. © IMAGO/NurPhoto Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain)

PSG und Gianluigi Donnarumma konnten sich auf keinen neuen Vertrag einigen. Der Italiener bestätigte bei Instagram das Aus: "Leider hat jemand entschieden, dass ich nicht mehr Teil der Mannschaft sein kann." Neben dem Interesse von Real Madrid und dem FC Bayern soll auch Manchester City um den 26-Jährigen werben. Laut Insider Fabrizio Romano soll Donnarumma kommen, wenn Ederson City in Richtung Galatasaray verlässt. © Getty Images Vitinha (Paris Saint-Germain)

Real Madrid könnte laut "Marca" wohl im Sommer 2026 einen Vorstoß bei PSG-Star Vitinha unternehmen. Demnach habe der 25-jährige Portugiese für diesen Zeitpunkt mit den Franzosen eine Absprache, für 90 Millionen Euro wechseln zu dürfen. Bei PSG steht Vitinha, der maßgeblich zum Champions-League-Sieg zuletzt beitrug, noch bis 2029 unter Vertrag. © IMAGO/Sportimage Alejandro Garnacho (Manchester United)

FC Chelsea bastelt am Kader für die nächste Saison. Nächstes Ziel: Alejandro Garnacho. Der Flügelspieler von Manchester United soll ein Preisschild von rund 80 Millionen Euro haben. Laut "The Atlhletic" sind sich Spieler und Chelsea einig – nun liegt es an United. Mit dem Verkauf könnten die Red Devils einen Großteil der Ablösesumme für Neuzugang Benjamin Sesko wieder einspielen. © IMAGO/ZUMA Press Wire Bradley Barcola (Paris Saint-Germain)

Der FC Liverpool ist in Shopping-Laune. Und hat dabei laut dem Transferexperten Fabrizio Romano den Pariser Stürmer Bradley Barcola ins Visier genommen. Um die Offensive nach Florian Wirtz und Hugo Ekitike weiter zu verstärken, sind die "Reds" wohl bereit PSG ein konkretes Angebot vorzulegen. Dieses liegt angeblich bei mindestens 100 Millionen Euro. Wie die "L'Equipe" berichtet, soll Barcola kommen, wenn der Deal um Alexander Isak (Newcastle United) platzt. © IMAGO/AFLOSPORT Robert Lewandowski (FC Barcelona)

Der Vertrag von Robert Lewandowski läuft im kommenden Jahr aus. Dieser Umstand lockt zahlreiche Vereine an. Laut der "Mundo Deportivo" bemühen sich mehrere Klubs aus Saudi-Arabien um den Stürmer. Demnach soll ein Teil der Interessenten bereits bei dem Umfeld des Polen vorgefühlt haben. Zuletzt zeigte sich Lewandowski aber gewillt, in Barcelona zu bleiben. Auch der spanische Meister will ihn nicht zwingend abgeben - bei einem Mega-Angebot wäre man aber wohl bereit, Gespräche zu führen. © IMAGO/Sportsphoto Antonio Rüdiger (Real Madrid)

Die spanische "AS" berichtet von einem möglichen Aus des deutschen Innenverteidigers bei den Königlichen. Der 32-Jährige ist noch bis zum 20. August Rot-gesperrt. Zudem läuft sein Vertrag im nächsten Sommer aus. Wie Neu-Coach Xabi Alonso zu ihm steht, bleibt abzuwarten. Mit Dean Huijsen und Raul Asencio hat der Verein in der Defensive bereits nachgebessert. Eine mögliche Vertragsverlängerung soll wenn überhaupt zum Ende der Saison Thema werden. Es bahnt sich eine Hängepartie an. © IMAGO/NurPhoto Stefan Ortega (Manchester City)

Die Zeit von Stefan Ortega bei Manchester City scheint sich dem Ende zuzuneigen. Wie Fabrizio Romano berichtet, hat der Premier-League-Klub dem deutschen Torhüter mitgeteilt, dass er den Verein verlassen darf. Kurz davor stellten die Cityzens James Trafford offiziell vor. Der Keeper, der vom FC Burnley kommt, nimmt den Platz von Ortega ein. Für den bedeutet das, dass er sich wohl nach einem neuen Klub umschauen muss. ... © IMAGO/News Images Stefan Ortega (Manchester City)

Der Vertrag des 32-Jährigen läuft im kommenden Sommer aus. Die ersten Vereine sollen sich bereits um den Torhüter bemühen. Laut "Sky" buhlen drei Klubs aus der Premier League um Ortega - auch Fenerbahce Istanbul soll demnach Interesse angemeldet haben. Der türkische Topklub soll sich sogar bereits in konkreten Gesprächen mit dem Champions-League-Sieger befinden. © 2025 Getty Images Alexander Isak (Newcastle United)

Der FC Liverpool rüstet mit den Transfers von Florian Wirtz, Hugo Ekitike oder Jeremie Frimpong ordentlich auf. Auch der ehemalige BVB-Spieler Alexander Isak wird seit Wochen laut Medienberichten umworben. Doch jetzt haben die Engländer einen finanzstarken Konkurrenten erhalten. Laut der "Sun" steigt der Saudi-Klub Al-Hilal in das Werben um den Stürmer ein. Demnach ... © 2025 Getty Images Alexander Isak (Newcastle United)

... bietet der Verein Isak ein Gehalt von unglaublichen 36 Millionen Euro pro Jahr - netto. Damit würde er zum fünftbestbezahlten Spieler der Welt aufsteigen. Direkt hinter Sadio Mane, Karim Benzema, Riyad Mahrez und Cristiano Ronaldo. Dazu bekäme der 25-jährige Schwede einen Privatjet zur Verfügung, sowie eine Villa mit Vollzeitmitarbeitern und Chauffeur. Ein monatliches Taschengeld von 130.000 Euro gibt es obendrauf - für persönliche Ausgaben. Isak selbst soll aber Liverpool priorisieren. Die Ablöse könnte laut "Daily Mail" bei 177 Millionen Euro liegen. © IMAGO/Pro Sports Images Tino Livramento (Newcastle United)

Manchester City plant wohl bereits den nächsten Mega-Transfer für den Sommer. Einem Bericht von "The Times" zufolge, wollen die Cityzens Tino Livramento verpflichten. Demnach plant der englische Top-Klub ein Angebot in Höhe von 75 Millionen Euro. Vor allem Pep Guardiola soll großer Fan von dem U21-Europameister sein. Bei den Magpies entwickelte sich der Rechtsverteidiger zum Stammspieler und Leistungsträger.