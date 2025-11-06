Anzeige
WM-Qualifikation der Nationalmannschaft

DFB-Team: Lennart Karls Nicht-Nominierung ist richtig von Julian Nagelsmann - ein Kommentar

  • Aktualisiert: 07.11.2025
  • 00:35 Uhr
  • Christian Stüwe

Bundestrainer Julian Nagelsmann verzichtet für die anstehenden Länderspiele auf den Überflieger des FC Bayern. Das gefällt nicht allen, ist aber durchaus nachvollziehbar. Ein Kommentar.

Von Christian Stüwe

Das Profi-Debüt von Lennart Karl liegt noch nicht einmal fünf Monate zurück. Beim 10:0-Sieg des FC Bayern gegen Auckland bei der Klub-WM wurde er in der 46. Minute für Michael Olise eingewechselt.

Seitdem hat das 17-jährige Super-Talent für so viele Highlights gesorgt, dass zuletzt immer mehr Fans und Experten forderten, Karl solle für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele der deutschen Nationalmannschaft gegen Luxemburg und die Slowakei nominiert werden.

Seit Donnerstagmittag steht nun aber fest, dass Bundestrainer Julian Nagelsmann sich anders entschieden und den nur 1,69 Meter großen Dribbler nicht ins Aufgebot des DFB-Teams geholt hat. Was in den sozialen Medien natürlich für intensive Diskussionen sorgte.

Warum Leroy Sané? Warum Saïd El Mala? Warum nicht Lennart Karl? Es sind die üblichen Argumente, wenn 84 Millionen Bundestrainerinnen und -trainer mehr oder weniger hitzig über personelle Entscheidung diskutieren.

Anzeige
Anzeige

Karl kann sich beim FC Bayern weiter beweisen

Die Entscheidung, auf Karl zu verzichten, ist aber nachvollziehbar und richtig. Und man darf davon ausgehen, dass Nagelsmann sie in Abstimmung mit den Verantwortlichen des FC Bayern getroffen hat.

Es ist schließlich eine Menge, was in den letzten fünf Monaten auf Karl eingeströmt ist. Ein Debüt in der Nationalelf würde den Hype nur noch zusätzlich befeuern. So bietet die Länderspielpause vielleicht auch Gelegenheit, das Erlebte zu verarbeiten.

Im Anschluss kann sich der Linksaußen beim FC Bayern in der Bundesliga und in der Champions League weiter auf höchstem Niveau beweisen. Gelingt ihm das, bleibt noch genug Zeit, um auf den WM-Zug aufzuspringen.

Das Eröffnungsspiel der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko findet am 11. Juni 2026 statt, das sind noch etwas mehr als sieben Monate – ein Zeitraum, der länger ist, als Karls Profikarriere bisher andauert.

Anzeige
Anzeige

Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Die Tür für junge Spieler steht offen

Nun könnte man natürlich argumentieren, dass Nagelsmann mit El Mala einen Spieler geholt hat, der ebenfalls erst neun Bundesliga-Spiele bestritten hat. Tatsächlich ist der Kölner Überflieger aber zwei Jahre älter als Karl und hat bereits in der U21 gespielt, was durchaus Argumente für ihn sind.

Ohnehin ist die Nominierung El Malas auch aus Karls Sicht eine gute Sache. Denn sie belegt, dass Nagelsmann den ganz jungen Spielern Chancen gibt und die Tür offensteht.

Und für alle, die dem DFB-Team die Daumen drücken, ist es ohnehin gut, dass sich gleich mehrere junge Spieler mit starken Leistungen aufdrängen. Das war in den letzten Jahrzehnten schließlich nicht immer so.

Mehr News und Videos
Will einen Sieg: Julian Nagelsmann
News

DFB-Team: Hoeneß verwundert über Nagelsmann

  • 06.11.2025
  • 23:06 Uhr
El Mala Sane
News

DFB-Kader: El Mala und Sane dabei, Karl nicht

  • 06.11.2025
  • 15:40 Uhr
Germany v Northern Ireland - FIFA World Cup 2026 Qualifier
News

Sorgt Julian Nagelsmann für Überraschungen?﻿

  • 05.11.2025
  • 17:23 Uhr
imago images 1067782710
News

Wettskandal: Türkei droht Ausschluss von der Fußball-WM

  • 31.10.2025
  • 08:54 Uhr
imago images 1066031349
News

WM-Qualifikation: Gruppen, Termine, DFB-Partien und qualifizierte Teams - Alle Infos

  • 17.10.2025
  • 14:34 Uhr
07.09.2025, xrekx, Fussball WM-Qualifikation 2026, Deutschland - Nordirland v.l. Torjubel nach dem Tor zum celebrating the goal celebrate 1:0 durch Serge Gnabry (Deutsche Fussball Nationalmannschaf...
News

Spannung pur in Deutschland-Gruppe: Was zählt bei Punktgleichstand?

  • 17.10.2025
  • 14:15 Uhr
Woltemade
News

Nordirland-Ikone: So kann Deutschland geschlagen werden

  • 15.10.2025
  • 15:33 Uhr
imago images 1067691955
News

Zinedine Zidane: Darum hat der Superstar wirklich seine Karriere beendet

  • 15.10.2025
  • 11:27 Uhr
Abschied aus Schweden: Jon Dahl Tomasson
News

Kein Sieg in der WM-Quali: Schweden wirft Trainer Tomasson raus

  • 14.10.2025
  • 17:18 Uhr
13.10.2025, Fussball, Herren, European Qualifiers, 8. Spieltag, Nordirland - Deutschland, Torjubel zum 0:1, Torschütze: Nick Woltemade (Deutschland) Belfast Windsor Park Belfast Nordirland (NIR) **...
News

DFB-Zeugnis: Leistungsträger kassiert herben Rückschlag

  • 14.10.2025
  • 17:17 Uhr