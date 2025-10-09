DFB-Team - Markus Babbel: "Der wird früher oder später Nationaltorhüter"

Sowohl für die A-Nationalmannschaft als auch die U21 des DFB stehen in den kommenden Tagen richtungsweisende Spiele auf dem Programm. Im exklusiven Gespräch schätzt ran-Experte Markus Babbel die Lage ein. Das Interview führte Tobias Hlusiak Kann sich die deutsche Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation nach dem Stolperstart wieder fangen? Die Erwartung ist klar: Gegen Luxemburg am Freitag muss für das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann ein Sieg her, im Idealfall ein überzeugender. WM-Quali live: Deutschland vs. Luxemburg am Freitag ab 20:15 Uhr live auf Joyn

Nagelsmanns WM-Prüfung: Wie der Bundestrainer nach Lösungen sucht "Das wird für die beiden Spiele der Hauptauftrag sein. Ich erwarte nicht, dass die Mannschaft plötzlich wieder die Sterne vom Himmel spielt. Aber seriöse Leistungen sind wichtig, um die Qualifikation am Ende noch zu schaffen. Das hat man ja selbst in der Hand", sagt ran-Experte Markus Babbel im Interview.

Für den Europameister von 1996 kommt das DFB-Team in der Betrachtung aktuell etwas zu schlecht weg. "So schlecht, wie wir im Moment gemacht werden, sind wir bei Weitem nicht", sagt er. Deutschland habe viele tolle Einzelspieler, auch wenn andere Nationen noch etwas voraus seien, so Babbel: "Die Aufgabe für Nagelsmann wird nun sein, eine Mannschaft zu formen, die diese kleine Lücke durch Geschlossenheit und Teamspirit schließt." Im ran-Interview spricht Babbel zudem über die letzten Nominierungen durch Nagelsmann, Positions-Rotationen, Manuel Neuer, die U21, die in diesen Tagen ebenfalls im Einsatz ist, und die Personalie Nicolo Tresoldi.

Markus Babbel: "Jetzt müssen Resultate her" ran: Herr Babbel, muss man sich Sorgen machen um die deutsche Nationalmannschaft? Markus Babbel: Ich habe gehört, dass die Stimmung sehr gut ist. Die Spieler sind gut drauf und haben Spaß. Um das wieder auf die Fans zu transportieren, müssen nun Resultate her – irgendwann auch wieder in einer überzeugenden Art und Weise. Das wird für die beiden Spiele der Hauptauftrag sein. Ich erwarte nicht, dass die Mannschaft plötzlich wieder die Sterne vom Himmel spielt. Aber seriöse Leistungen sind wichtig, um die Qualifikation am Ende noch zu schaffen. Das hat man ja selbst in der Hand. ran: Kann man in Spielen gegen Luxemburg und Nordirland eigentlich irgendwas "gewinnen", oder sind sie zu sehr Pflichtaufgabe? Babbel: Es geht darum, den leichten Aufwärtstrend aus dem Hinspiel gegen die Nordiren mitzunehmen und daran anzuknüpfen. Der Sieg war unglaublich wichtig, auch für den Zusammenhalt im Team. Ich hoffe, dass der Bundestrainer die Spieler jetzt nicht überfrachtet, sondern einfache Mittel wählt, um sie auf Kurs zu halten. Er selbst hatte angemahnt, dass beim Spiel in der Slowakei die Basics gefehlt hatten. Leidenschaft, Fokus und Robustheit müssen auch gegen die kleineren Gegner in der Gruppe wieder zu sehen sein, dann reicht die individuelle Qualität, um sich durchzusetzen. Und drei Punkte gibt es auch in diesen Spielen zu gewinnen. ran: Julian Nagelsmann hatte nach dem Aus bei der Heim-EM den Titel bei der Weltmeisterschaft als Ziel ausgegeben. Sehen Sie die Mannschaft auf dem richtigen Weg dahin?

Babbel: Das oberste Ziel kann im Moment nur sein, sich überhaupt zu qualifizieren. Alles andere sollte man völlig ausblenden. Was dann beim Turnier passiert, ist eine ganz andere Geschichte. Man muss ja auch feststellen: So schlecht, wie wir im Moment gemacht werden, sind wir bei Weitem nicht. Deutschland hat viele tolle Einzelspieler, auch wenn andere Nationen noch etwas voraus sind. Die Aufgabe für Nagelsmann wird nun sein, eine Mannschaft zu formen, die diese kleine Lücke durch Geschlossenheit und Teamspirit schließt. Dann kann man viel bewegen. Ob es dann für den ganz großen Wurf reicht, kann man zu diesem Zeitpunkt seriös nicht voraussagen. Da gehört auch viel Glück dazu. Ich finde aber gut, dass wir einen Trainer haben, der hohe Ansprüche hat und diese auch zum Ausdruck bringt. ran: Auch wegen einiger Verletzungen scheint Nagelsmann die Balance im Kader noch nicht gefunden zu haben. Er probiert viel aus. Es wirkt, als sei er dauerhaft auf der Suche nach der richtigen Mischung – und das gleich auf mehreren Positionen… Babbel: Die Nominierungen wirkten von außen betrachtet zuletzt etwas konfus. Ich plädiere dafür, den Jungs Vertrauen zu schenken. Das Beispiel Maximilian Mittelstädt beschreibt es eigentlich ganz gut. Für mich war er zuletzt noch einer der besseren in der Nationalmannschaft, ich hatte das Gefühl, er zerreißt sich für die Mannschaft. Auch beim VfB Stuttgart spielt er eine tadellose Saison. Nun ist er plötzlich gar nicht mehr dabei. Stattdessen ist mit Nathaniel Brown ein Debütant dabei. Das führt natürlich nicht dazu, dass auf derart wichtigen Positionen Ruhe einkehrt.

DFB-Team: Babbel-Kritik an Positions-Rotationen ran: Mittelstädt hat in der Slowakei in der zweiten Halbzeit sogar Rechtsverteidiger gespielt… Babbel: Damit tue ich mich schwer. Lass‘ doch die Spieler da ran, wo sie am besten sind. Auch Leon Goretzka und Serge Gnabry haben zuletzt in der Nationalmannschaft auf der Zehn und Rechtsaußen gespielt, obwohl das ganz offensichtlich nicht ihre derzeit besten Positionen sind. Man sollte Spieler nicht ständig ohne Not hin- und herschieben, sondern vielmehr wieder dahin kommen, dass die besten Leute auf ihren besten Positionen spielen. ran: Die besten Spieler auf ihrer jeweiligen Position spielen zu lassen, schließt laut Matthias Sammer auch Manuel Neuer als Torwart ein. Wie verfolgen Sie diese Debatte? Babbel: Das ist für mich eine grundlegend andere Diskussion. Dass Manuel der derzeit beste deutsche Spieler ist, steht für mich nicht zur Debatte. Aber er hat eben seinen Rücktritt bekanntgegeben. Er wurde aus der Nationalmannschaft verabschiedet. Deshalb gehe ich davon aus, dass er sich das gut überlegt hat, um seine Kräfte für den Verein zu bündeln. Er hat mit dem DFB den größten Titel 2014 in Rio bereits gewonnen. Ich sehe keinen Grund, in eine Diskussion einzusteigen, so lange Neuer seine Entscheidung nicht widerruft. Das wäre auch nicht fair gegenüber Oliver Baumann. Der hat als Nummer eins nämlich bislang einen super Job gemacht. Er hat konstant gut gehalten und ist nicht verantwortlich für die derzeitig angespannte Lage. Außerdem haben wir mit Alexander Nübel einen tollen Torhüter in der Hinterhand. Hinzu kommt jetzt noch Noah Atubolu. Ein Keeper mit riesigem Potential, der früher oder später Nationaltorhüter sein wird, wenn er sich weiter so entwickelt. Ich sehe auf der Position des Torhüters keinen akuten Handlungsbedarf, so lange Neuer bei seinem Rücktritt bleibt. Dann würden die Karten neu gemischt. ran: Auch die U21 spielt in den kommenden Tagen zwei Mal. Wie bewerten Sie den aktuellen Jahrgang im Vergleich zu dem, der im vergangenen Sommer Vize-Europameister wurde? Babbel: Ich bin sehr angetan von dieser Ausgabe unserer U21. Diese Mannschaft macht richtig Laune, weil unfassbar viele spannende Spieler mit dabei sind. Zu den beiden Partien gegen Griechenland und Nordirland kommen jetzt sogar noch einige Hochkaräter dazu, auf die sich jeder Fan freuen kann. Toni Di Salvo hat wirklich die Qual der Wahl. Es wird für ihn eine schwierige Aufgabe, die richtige Mischung zu finden. Ich bin aber sicher, dass ihm das gelingt und sein Team wieder eine Top-Rolle spielen wird.

Babbel lobt: U21 verfügt über vier herausragende Stürmer ran: Welcher Mannschaftsteil beeindruckt Sie am meisten? Babbel: Diese U21 verfügt über vier herausragende Stürmer, von denen jeder in die Startformation geschoben werden kann. Da verfügen wir über herausragendes Potential. Ich freue mich jetzt schon darauf, zu beobachten, wie die Jungs sich weiterentwickeln. Man darf nie vergessen, dass gerade in Jugendteams – und da gehört eine U21 dazu – Spieler auf der Strecke bleiben können, oder überholt werden. Im vergangenen Jahrgang haben wir gesehen, dass einige Spieler zu Beginn der EM-Qualifikation für Furore gesorgt haben und am Ende gar keine Rolle mehr spielten. ran: Einer dieser Angreifer ist Nicolo Tresoldi. Um ihn gibt es dieser Tage viele Gerüchte, denn er könnte auch für Italien spielen. Ist der DFB in dieser Personalie besonders gefordert, den Spieler möglichst schnell an sich zu binden?

