Anzeige
WM-QUALIFIKATION

Luxemburg vs. Deutschland heute live: Qualifikation zur WM 2026 im Free-TV, Livestream und im Ticker - die Aufstellungen sind da

  • Aktualisiert: 14.11.2025
  • 19:17 Uhr

Die deutsche Nationalmannschaft steht in der WM-Qualifikation weiterhin unter Druck. Hier erfährst du, wo das Spiel gegen Luxemburg live im Free-TV und Stream zu sehen ist.

Zwei Spiele stehen noch aus, dann ist die WM-Qualifikation beendet.

Nach einem schwachen Start gegen die Slowakei konnte sich die DFB-Elf ergebnistechnisch stabilisieren, auch wenn die spielerischen Leistungen nicht immer für Furore sorgten.

Aktuell führt die Mannschaft von Julian Nagelsmann Gruppe A an - punktgleich mit der Slowakei, gefolgt von Nordirland mit sechs Punkten und Luxemburg, das noch ohne Zähler ist.

Das letzte Aufeinandertreffen im Oktober konnte die deutsche Nationalmannschaft mit 4:0 für sich entscheiden.

Für diese Länderspielreise hat Nagelsmann erstmals Shootingstar Said El Mala vom 1. FC Köln in den Kader berufen.

U21-EM-Quali 2025: Deutschland gegen Malta heute live in SAT.1 im Free-TV und kostenlosen Livestream auf Joyn

Trotz aller Schwierigkeiten der vergangenen Monate geht Deutschland im Duell mit Luxemburg klar als Favorit ins Spiel. Hier erfahrt ihr, wo ihr die Partie im Free-TV, Livestream oder Liveticker verfolgen könnt.

Anzeige
Anzeige

+++ Update, 19:15 Uhr: Die Aufstellungen sind da +++

Luxemburg: Moris - Jans, Korac, Martins, Carlson, Bohnert - Sinani, Thill, Barreiro, Olesen - Dardari.

Deutschland: Baumann - Baku, Tah, Anton, Raum - Goretzka, Pavlovic - Gnabry, Wirtz, Sane - Woltemade.

Anzeige
Anzeige

Luxemburg vs. Deutschland heute live im Free-TV, Stream und Ticker: Wann ist das WM-Qualifikations-Match?

  • Spiel: Luxemburg vs. Deutschland
  • Wettbewerb: WM-Qualifikation (5. Spieltag in Gruppe A)
  • Datum: 14. November 2025
  • Uhrzeit: 20:45 Uhr
  • Austragungsort: Stade de Luxembourg (Luxemburg)

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

WM-Qualifikation heute live: Läuft Luxemburg - Deutschland im Free-TV?

Ja, die Partie zwischen Luxemburg und Deutschland wird live im Free-TV gezeigt. Die Übertragungsrechte für die Qualifikationsspiele der deutschen Nationalmannschaft liegen bei ARD, ZDF und RTL.

Das Spiel gegen Luxemburg wird live im Free-TV bei RTL übertragen. Die Sendung startet 30 Minuten vor dem Anpfiff, also um 20:15 Uhr.

Luxemburg gegen Deutschland: Die WM-Qualifikation heute im Livestream verfolgen

Das Spiel wird auch im Livestream bei RTL+ gezeigt. Für den Zugriff ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich.

Anzeige

WM-Qualifikation heute live: Wo gibt's einen Ticker zum Deutschland-Spiel gegen Luxemburg?

Einen Liveticker zu Luxemburg gegen Deutschland findet ihr wie gewohnt auf ran.de.

Anzeige

Deutschland vs. Luxemburg heute live: Alle Informationen zur Übertragung der WM-Qualifikation

  • Spiel: Luxemburg vs. Deutschland
  • Datum und Uhrzeit: 14. November 2025; 20:45 Uhr
  • Trainer: Jeff Strasser (Luxemburg), Julian Nagelsmann (Deutschland)
  • Free-TV: RTL
  • Pay-TV: -
  • Livestream: RTL+
  • Liveticker: ran.de

Auch interessant: WM-Qualifikation: Italien, Türkei und Polen zittern - Zwergstaat darf von Sensation träumen

Mehr News und Videos
Lionel Messi beim Training vor dem Länderspiel
News

Tor und Vorlage: Messi siegt mit Argentinien in Angola

  • 14.11.2025
  • 19:05 Uhr
Lennart Karl
News

FC Bayern München: Lennart Karl trifft beim U21-Debüt für Deutschland - jetzt in einer Riege mit Wirtz und Draxler

  • 14.11.2025
  • 18:52 Uhr
imago images 1069190753
News

U21-EM-Qualifikation heute live: Deutschland vs. Malta im Free-TV, im Joyn-Stream und Liveticker - Bayern-Stars treffen und treffen

  • 14.11.2025
  • 18:47 Uhr
Nagelsmann
News

WM-Qualifikation: Konstellationen in der Deutschland-Gruppe

  • 14.11.2025
  • 18:16 Uhr
imago images 1066031349
News

WM-Qualifikation: Gruppen, Termine, DFB-Partien und qualifizierte Teams - Alle Infos

  • 14.11.2025
  • 15:48 Uhr
imago images 1062437064
News

Icon League 2025 live: Termine, Übertragungen im TV und kostenlosen Joyn-Livestream

  • 14.11.2025
  • 15:47 Uhr
Kroos und Kimmich
News

"Unterirdisch" - Kimmich-Interview erzürnt Kroos

  • 14.11.2025
  • 14:56 Uhr
Charlotte Voll muss lange aussetzen
News

Schulter-OP: Bayer-Torhüterin Voll fällt mehrere Monate aus

  • 14.11.2025
  • 14:42 Uhr
imago images 1068921525Update
News

Trotz kleinem Kader: Bayern wohl zu Abgang bereit

  • 14.11.2025
  • 14:25 Uhr
Slovakia v Germany - FIFA World Cup 2026 Qualifier
News

Geht's uns wie Italien? So real ist die Gefahr

  • 14.11.2025
  • 14:23 Uhr