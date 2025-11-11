Anzeige
WM-QUALIFIKATION

Luxemburg vs. Deutschland heute live: Qualifikation zur WM 2026 im Free-TV, Livestream und im Ticker - Ergebnis 0:2

  • Aktualisiert: 14.11.2025
  • 22:39 Uhr
  • ran.de

Die deutsche Nationalmannschaft steht in der WM-Qualifikation weiterhin unter Druck. Hier erfährst du, wo das Spiel gegen Luxemburg live im Free-TV und Stream zu sehen ist.

Zwei Spiele stehen noch aus, dann ist die WM-Qualifikation beendet.

Nach einem schwachen Start gegen die Slowakei konnte sich die DFB-Elf ergebnistechnisch stabilisieren, auch wenn die spielerischen Leistungen nicht immer für Furore sorgten.

Aktuell führt die Mannschaft von Julian Nagelsmann Gruppe A an - punktgleich mit der Slowakei, gefolgt von Nordirland mit sechs Punkten und Luxemburg, das noch ohne Zähler ist.

Das letzte Aufeinandertreffen im Oktober konnte die deutsche Nationalmannschaft mit 4:0 für sich entscheiden.

Für diese Länderspielreise hat Nagelsmann erstmals Shootingstar Said El Mala vom 1. FC Köln in den Kader berufen.

U21-EM-Quali 2025: Deutschland gegen Malta heute live in SAT.1 im Free-TV und kostenlosen Livestream auf Joyn

Trotz aller Schwierigkeiten der vergangenen Monate geht Deutschland im Duell mit Luxemburg klar als Favorit ins Spiel. Hier erfahrt ihr, wo ihr die Partie im Free-TV, Livestream oder Liveticker verfolgen könnt.

+++ Update, 22:39 Uhr: Ergebnis - Luxemburg vs. Deutschland 0:2 +++

Deutschland hat am vorletzten Spieltag der WM-Qualifikation auswärts in Luxemburg durch einen Doppelpack von Nick Woltemade (49., 69.) einen 2:0-Auswärtssieg eingefahren.

Damit führt das DFB-Team die Tabelle in der WM-Qualifikation vor dem abschließenden Spiel gegen die Slowakei (17. November, 20:45 Uhr) an.

+++ Update, 21:34 Uhr: Halbzeit - Luxemburg vs. Deutschland 0:0 +++

Zur Halbzeit der Begegnung zwischen Luxemburg und Deutschland steht es noch 0:0.

Externer Inhalt

+++ Update, 19:15 Uhr: Die Aufstellungen sind da +++

Luxemburg: Moris - Jans, Korac, Martins, Carlson, Bohnert - Sinani, Thill, Barreiro, Olesen - Dardari.

Deutschland: Baumann - Baku, Tah, Anton, Raum - Goretzka, Pavlovic - Gnabry, Wirtz, Sane - Woltemade.

Luxemburg vs. Deutschland heute live im Free-TV, Stream und Ticker: Wann ist das WM-Qualifikations-Match?

WM-Qualifikation heute live: Läuft Luxemburg - Deutschland im Free-TV?

Ja, die Partie zwischen Luxemburg und Deutschland wird live im Free-TV gezeigt. Die Übertragungsrechte für die Qualifikationsspiele der deutschen Nationalmannschaft liegen bei ARD, ZDF und RTL.

Das Spiel gegen Luxemburg wird live im Free-TV bei RTL übertragen. Die Sendung startet 30 Minuten vor dem Anpfiff, also um 20:15 Uhr.

Luxemburg gegen Deutschland: Die WM-Qualifikation heute im Livestream verfolgen

Das Spiel wird auch im Livestream bei RTL+ gezeigt. Für den Zugriff ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich.

WM-Qualifikation heute live: Wo gibt's einen Ticker zum Deutschland-Spiel gegen Luxemburg?

Einen Liveticker zu Luxemburg gegen Deutschland findet ihr wie gewohnt auf ran.de.

Deutschland vs. Luxemburg heute live: Alle Informationen zur Übertragung der WM-Qualifikation

  • Spiel: Luxemburg vs. Deutschland
  • Datum und Uhrzeit: 14. November 2025; 20:45 Uhr
  • Trainer: Jeff Strasser (Luxemburg), Julian Nagelsmann (Deutschland)
  • Free-TV: RTL
  • Pay-TV: -
  • Livestream: RTL+
  • Liveticker: ran.de

Auch interessant: WM-Qualifikation: Italien, Türkei und Polen zittern - Zwergstaat darf von Sensation träumen

