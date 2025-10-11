Anzeige
WM-Qualifikation

Nordirland vs. Deutschland live: WM-Qualifikation im Free-TV, Livestream und im Liveticker

  • Aktualisiert: 11.10.2025
  • 21:08 Uhr
Bundestrainer Julian Nagelsmann
Bundestrainer Julian Nagelsmann© AFP/SID/INA FASSBENDER

Die deutsche Nationalmannschaft trifft im vierten Spiel der WM-Qualifikation auf Nordirland. Hier läuft die Partie im Free-TV und Livestream.

Nachdem es bei der deutschen Nationalmannschaft zuletzt etwas gekriselt hatte, zeigte sich das Team von Julian Nagelsmann gestern wieder von seiner souveränen Seite.

Zwar spielte die Mannschaft nur gegen den Fußballzwerg Luxemburg, ließ aber nichts anbrennen und entschied das Spiel souverän mit 4:0 für sich. Die Torschützen waren Doppelpacker Joshua Kimmich, David Raum und Serge Gnabry.

Als Nächstes steht das Rückspiel gegen Nordirland an. Das Hinspiel hatte die DFB-Elf nur wenig überzeugend mit 3:1 für sich entschieden.

Anzeige
Anzeige

Nordirland vs. Deutschland live im Free-TV, Stream und Ticker: Wann ist das WM-Qualifikations-Spiel?

  • Spiel: Nordirland vs. Deutschland
  • Wettbewerb: WM-Qualifikation (4. Spieltag in Gruppe A)
  • Datum: 13. Oktober 2025
  • Uhrzeit: 20:45 Uhr
  • Austragungsort: Windsor Park (Belfast)
Anzeige
Anzeige

WM-Qualifikation live: Läuft Nordirland - Deutschland im Free-TV?

Ja, die Partie Nordirland - Deutschland läuft live im Free-TV. Die ARD, das ZDF und RTL teilen sich die Rechte an den deutschen Quali-Spielen.

Das Match gegen Nordirland wird von RTL gezeigt. Die Übertragung beginnt 30 Minuten vor dem Anpfiff um 20:15 Uhr.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Nordirland gegen Deutschland: Die WM-Qualifikation im Livestream verfolgen

Der Streaming-Anbieter RTL+ überträgt das Spiel im Livestream. Dafür ist ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

WM-Qualifikation: Wo gibt's einen Ticker zum Deutschland-Spiel gegen Nordirland?

Einen Ticker zu Deutschland vs. Nordirland gibt es wie üblich auf ran.de.

Anzeige

Nordirland vs. Deutschland live: Alle Infos zur Übertragung des WM-Qualifikations-Match

  • Begegnung: Nordirland vs. Deutschland
  • Datum und Uhrzeit: 13. Oktober 2025; 20:45 Uhr
  • Trainer: Michael O'Neill (Nordirland), Julian Nagelsmann (Deutschland)
  • Free-TV: RTL
  • Pay-TV: -
  • Livestream: RTL+
  • Liveticker: ran.de
Mehr News und Videos
Woltemade
News

Littbarski: "Würde mein Geld setzen, dass Woltemade ..."

  • 11.10.2025
  • 22:53 Uhr
Spaniens Mikel Oyarzabal feiert sein Tor
News

Spanien siegt locker, Kantersieg für die Türkei

  • 11.10.2025
  • 22:43 Uhr
Kimmich Nagelsmann
News

Das Kimmich-Dilemma: Warum Nagelsmann hadert

  • 11.10.2025
  • 22:41 Uhr
Haaland scheitert gleich zwei Mal vom Punkt an Peretz
News

WM-Quali: Norwegen weiter makellos, Italien bleibt dran

  • 11.10.2025
  • 22:41 Uhr
imago images 1067642805
News

Affront in Norwegen: Riesige Palästina-Flagge gegen Israel

  • 11.10.2025
  • 22:31 Uhr
Vinicius
News

Vinicius-Ersatz: Real will wohl Weltklasse-Stürmer

  • 11.10.2025
  • 21:28 Uhr
imago images 1062437064
News

Icon League 2025 live: Termine, Übertragungen im Free-TV und im kostenlosen Joyn-Livestream

  • 11.10.2025
  • 21:14 Uhr
imago images 1066031349
News

WM-Qualifikation: Gruppen, Termine, DFB-Partien und qualifizierte Teams - Alle Infos

  • 11.10.2025
  • 21:13 Uhr
EA
News

EA FC 26: Release-Datum, neue Stadien und Features des FIFA-Nachfolgers

  • 11.10.2025
  • 21:12 Uhr
Tresoldi
News

U21-EM-Qualifikation live: Alle Infos zu TV, Livestream und Ticker bei Nordirland vs. Deutschland

  • 11.10.2025
  • 21:09 Uhr