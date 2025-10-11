WM-Qualifikation in Norwegen: Palästina-Flagge und Rote Karten für Israel

Es war im Vorfeld brisant, und auch während des WM-Qualifikationsspiels zwischen Norwegen und Israel blieb es hochpolitisch.

Norwegen gegen Israel war schon im Vorfeld ein hochpolitisches und brisantes Duell in der WM-Qualifikation. Die Partie galt als Hochrisiko-Spiel, so wurde unter anderem die Stadionkapazität auf 25.000 Plätze reduziert, dafür das Polizeiaufgebot erhöht.

Der Hintergrund: Norwegen gehörte im vergangenen Jahr zu den ersten europäischen Nationen, die Palästina als eigenständigen Staat anerkannten.

Norwegens Verbandspräsidentin Lise Klaveness hatte sich zudem im Vorfeld vor dem Hintergrund des militärischen Vorgehens Israels im Gazastreifen für einen Ausschluss Israels ausgesprochen. Das hatte in Israel für jede Menge Kritik gesorgt.

"Wir hoffen, dass das Spiel nicht so einseitig wird wie die Vorsitzende des norwegischen Fußballverbands, die Schwierigkeiten hat zu verstehen, dass eine Suspendierung nicht zu einer Lösung für den Frieden beiträgt – ein Anliegen, das der Präsident des israelischen Verbands bei jeder Gelegenheit wiederholt", sagte Schlomi Barzel vom israelischen Fußballverband der Deutschen Presse-Agentur (dpa).