ran: Der nächste Gegner ist Nordirland, die die Slowakei geschlagen haben. Das Spiel in Nordirland wird ein Prüfstein für die deutsche Mannschaft. Schätzen Sie das DFB-Team schon stabil genug ein, um der Favoritenrolle gerecht zu werden? Littbarski: Das wird ein ganz anderes Spiel. Für die Nordiren ist das eine riesige Chance, zuhause für eine Überraschung zu sorgen. Der Bundestrainer weiß natürlich, dass das extrem schwer und kein Selbstläufer wird. Aber ich habe ein besseres Gefühl, als noch nach dem Slowakei-Spiel. ran: Julian Nagelsmann hat viel probiert in den letzten Wochen und Monaten, gegen Luxemburg wirkte die Aufstellung sehr überzeugend. Glauben Sie, er wird die Mannschaft weiterhin auf jeden Gegner anpassen, oder ist das jetzt eine Grundordnung, bei der er bleibt? Littbarski: Ich hoffe nicht, dass er die Aufstellung immer wieder anpasst. Zum Beispiel die Viererkette - ich bin der Meinung, dass David Raum wirksamer ist, wenn er nur die Außenseite bearbeiten muss. Jonathan Tah und Nico Schlotterbeck sind für mich die beiden Innenverteidiger, Joshua Kimmich ist der beste Rechtsverteidiger, den ich kenne. Seine Flanken aus dem Halbraum sind extrem gefährlich. Das kann kein anderer. Weder Jamie Leweling noch Nnamdi Collins, der noch nicht so weit ist. Diese Viererkette passt sehr gut zu unserer Mannschaft. Dann muss man sehen, ob man im Mittelfeld Aleksandar Pavlovic oder Angelo Stiller nimmt. Leon Goretzka gefällt mir sehr gut, er bringt Selbstvertrauen vom FC Bayern mit. Das war alles ganz schlüssig. Auch Florian Wirtz auf der linken Seite. Es lief noch nicht alles rund, aber er hatte mehr Ballkontakte als zuletzt in Liverpool. Adeyemi ist sowieso in guter Form, das hat mir gut gefallen. ran: Sie haben Wirtz gerade angesprochen. Er stand zuletzt in Liverpool in der Kritik, weil ihm bisher noch kein Tor oder eine Torbeteiligung gelungen ist. Wie haben Sie ihn gesehen? Littbarski: Er hat zuletzt viel befreiter aufgespielt. Auch wenn noch nicht alles geklappt hat, geht es in die richtige Richtung. Er sollte sich einfach nicht verrückt machen lassen. Er hat es immer wieder versucht, ist ins Dribbling gegangen, hat das Risiko genommen. Oft hat nur ein halber Meter gefehlt. Es wird nicht einfach bei Liverpool, auch weil die Mannschaft ein paar Probleme hat. Aber wenn er diese Spielfreude und das Engagement konservieren kann, werden in den nächsten Wochen die Tore automatisch fallen.

ran: Kimmich haben Sie bereits angesprochen. Es wird immer wieder darüber diskutiert, ob er im Mittelfeld oder als Rechtsverteidiger spielen sollte. Wie sehen Sie das? Littbarski: Ganz einfach: Wir haben einige gute Sechser und Achter, aber es gibt keinen Besseren auf der rechten Seite. Es geht in diesen Diskussionen ja vor allem darum, wie sehr er das Spiel beeinflussen kann. Und ich bin überzeugt, dass er auch von der rechten Seite sehr viel Einfluss auf das Spiel nehmen kann. ran: Ein wenig Sorgen bereitet der Sturm. Die drei eingesetzten Mittelstürmer, Nick Woltemade, Jonathan Burkardt und Maximilian Beier, haben alle noch kein Tor im Trikot der Nationalmannschaft erzielt. Könnte das zum Problem für die Mannschaft werden? Littbarski: Das Spiel gegen Luxemburg war schwierig für Mittelstürmer, weil viel durch die Mitte kombiniert wurde. Da war es sehr eng, sie haben wenige Chancen bekommen. Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft für ihr variables Kombinationsspiel einen technisch starken Mittelstürmer braucht. Deswegen würde ich mein Geld darauf setzen, dass Woltemade zur festen Nummer 9 wird, die Last Tore zu schießen aber auf mehrere Schultern verteilt wird. ran: Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat in der EM-Qualifikation unglücklich mit 2:3 gegen Griechenland verloren. Muss man sich Sorgen machen? Littbarski: Sie haben den Start ins Spiel verschlafen und lagen 0:2 zurück. Sie sind dann eigentlich gut zurückgekommen und haben dann das 2:3 kassiert. Wenn man jetzt auf die Tabelle schaut, ist das schon ein bisschen beunruhigend. Aber es ist noch alles drin und es steckt viel Qualität in der Mannschaft. Wenn ein Said El Mala vom 1. FC Köln erst in der zweiten Halbzeit reinkommt, sagt das schon viel über die Besetzung in der Offensive aus. Ein bisschen mehr Konzentration im Verteidigen des eigenen Strafraums wäre aber wünschenswert. ran: Said El Mala von Ihrem alten Verein 1. FC Köln erinnert ein wenig an Lukas Podolski, von seinem Werdegang her, wie ihn die FC-Fans annehmen. Trauen Sie ihm einen ähnlichen Weg zu? Littbarski: Auf alle Fälle! Ohne Poldi auf die Füße treten zu wollen, hat er sogar noch ein paar zusätzliche Qualitäten. Er muss die richtige Mischung zwischen Engagement und Risikofreudigkeit finden. Wenn er da in die richtige Spur findet, kann er eine große Karriere machen. Sein Trainer Lukas Kwasniok wird ihm dabei helfen, um ihm das richtige Rüstzeug mitzugeben.

