Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain muss lange auf Ousmane Dembele verzichten. Seine Verletzung bei einem Länderspiel für Frankreich sorgt nun für Zoff zwischen dem französischen Verband und PSG.

Der Angreifer der französischen Nationalmannschaft zog sich am Freitagabend beim 2:0-Sieg zum Auftakt der WM-Qualifikation gegen die Ukraine einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zu, wie der französische Fußballverband FFF mitteilte.

Der ehemalige BVB-Spieler wird "sechs bis acht Wochen" ausfallen, erfuhr die französische Nachrichtenagentur "AFP" am Samstag aus dem Umfeld des Spielers.

Bei Paris Saint-Germain sorgte die Verletzung laut französischen Medienberichten für großen Unmut.

Laut "L'Equipe" bemängelten Vereinsverantwortliche einen "respektlosen" Umgang, nachdem man von Vereinsseite auf ein erhöhtes Verletzungsrisiko des zuletzt angeschlagenen Dembele hingewiesen habe. "Es ist völlig verrückt, ihn spielen zu lassen", zitierte "Le Parisien" eine Stimme aus dem Vereinsumfeld.