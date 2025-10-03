WM-Qualifikation
Thomas Tuchel verzichtet im England-Kader auf Real-Star Jude Bellingham: "Axtmann"
03.10.2025
- 20:12 Uhr
- SID/ran.de
Jude Bellingham steht für die kommenden Länderspiele nicht im englischen Aufgebot. Eine Entscheidung von Thomas Tuchel, die für Aufsehen sorgt.
Thomas Tuchel verzichtet für die kommenden Länderspiele gegen Wales und Lettland noch auf Englands Fußballer des Jahres Jude Bellingham.
Der Star von Real Madrid stand nach seiner Schulter-Operation für seinen Verein seit Mitte September wieder in vier Spielen auf dem Rasen, für einen Platz im 24-köpfigen Aufgebot der Nationalmannschaft reicht das aber noch nicht.
Tuchel betonte auf der Pressekonferenz, dass seine Entscheidung rein sportlich motiviert sei.
"Glaube ich, dass wir mit Jude ein stärkeres Team sind? Ja. Ist er einer der besten Mittelfeldspieler der Welt? Ja. Aber was machen wir, wenn ein Spieler wie Jude sich vor der Weltmeisterschaft verletzt? Fahren wir dann nicht hin?"
Das Wichtigste in Kürze
Weiter fügt der deutsche Trainer an: "Das ist ein Mannschaftssport. Wir müssen Lösungen finden, wenn Spieler verletzt sind, wie jetzt Cole Palmer. Wir haben im letzten Trainingslager Lösungen gefunden. Es geht mehr um das letzte Trainingslager und das, was wir aufgebaut haben, als um die Abhängigkeit von einzelnen Spielern. Es kann niemals die Lösung sein, sich im Fußball auf einen einzigen Spieler zu verlassen."
Nach Bekanntgabe des Kaders bezeichnet die englische "Daily Mail" Tuchel als "Axtmann".
Thomas Tuchel beruft Harry Kane und Jarell Quansah
Angeführt wird der Kader von Bayern-Star Harry Kane, mit Verteidiger Jarell Quansah (Bayer Leverkusen) steht ein weiterer Bundesliga-Legionär im Aufgebot.
Wieder dabei ist dafür der bei den vergangenen Länderspielen ebenfalls verletzt fehlende Bukayo Saka.
Nicht berücksichtigt wurden erneut prominente Namen wie Phil Foden oder Jack Grealish, Cole Palmer fällt verletzungsbedingt aus.
Nach dem Testspiel gegen Wales am 9. Oktober können die Three Lions fünf Tage später in Lettland theoretisch bereits das WM-Ticket lösen. Derzeit ist England in der Qualifikation klarer Tabellenführer der Gruppe K.