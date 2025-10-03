Jude Bellingham steht für die kommenden Länderspiele nicht im englischen Aufgebot. Eine Entscheidung von Thomas Tuchel, die für Aufsehen sorgt.

Thomas Tuchel verzichtet für die kommenden Länderspiele gegen Wales und Lettland noch auf Englands Fußballer des Jahres Jude Bellingham.

Der Star von Real Madrid stand nach seiner Schulter-Operation für seinen Verein seit Mitte September wieder in vier Spielen auf dem Rasen, für einen Platz im 24-köpfigen Aufgebot der Nationalmannschaft reicht das aber noch nicht.

Tuchel betonte auf der Pressekonferenz, dass seine Entscheidung rein sportlich motiviert sei.

"Glaube ich, dass wir mit Jude ein stärkeres Team sind? Ja. Ist er einer der besten Mittelfeldspieler der Welt? Ja. Aber was machen wir, wenn ein Spieler wie Jude sich vor der Weltmeisterschaft verletzt? Fahren wir dann nicht hin?"