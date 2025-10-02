Premier League
Nick Woltemade: Englische Presse verhöhnt FC Bayern nach Karl-Heinz Rummenigges "Idioten"-Spruch
- Aktualisiert: 03.10.2025
- 00:01 Uhr
- ran.de
Nach dem starken Start von Nick Woltemade im Newcastle-Trikot verspottet die englische Presse den früheren Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge für dessen "Idioten"-Aussage.
Mit drei Toren in seinen ersten sechs Pflichtspiel-Einsätzen für Newcastle United hat Nick Woltemade einen beachtlichen Start für die "Magpies" hingelegt.
Am Mittwochabend traf der frühere VfB-Stürmer für die Engländer beim 4:0-Auswärtssieg bei Union St. Gilloise auch erstmals in der Champions League - und das besonders sehenswert. Per Hacke sorgte der 1,98-Meter-Hüne für die zwischenzeitliche 1:0-Führung in der 17. Minute.
In der englischen Presse wird Woltemade nun entsprechend gefeiert und es gibt einen deutlichen Seitenhieb in Richtung München.
"Nick Woltemade lässt die Kritiker vom FC Bayern München wie Trottel aussehen", schrieb etwa die Zeitung "Daily Mail" nach dem Debüt-Tor des Deutschen in der Königsklasse. "Wenn Newcastle 'Idioten' sind, weil sie den Starspieler Nick Woltemade verpflichtet haben, was sind dann die Bayern?”, fragte die Zeitung "Telegraph" spöttisch.
Gordon über Rummenigge: "Finde das etwas dumm"
Hintergrund dieser Seitenhiebe ist eine kürzliche Aussage des ehemaligen Bayern-Bosses Karl-Heinz Rummenigge zum Woltemade-Transfer nach Newcastle.
"Ich kann denen in Stuttgart nur gratulieren, dass sie einen – ich sage jetzt mal in Anführungszeichen – Idioten gefunden haben, der so viel Geld bezahlt hat. Denn das hätten wir in München gesichert nicht gemacht", hatte der 70-Jährige kürzlich im "BR" geäußert und diese Aussage fliegt Rummenigge nun um die Ohren.
Auch von seinen neuen Mitspielern auf der Insel erfährt Woltemade verbale Rückendeckung nach der deutlichen Rummenigge-Aussage.
"Ich weiß nicht, warum man sich zu einem Spieler äußern sollte, der nicht in seinem Verein spielt. Ehrlich gesagt finde ich das etwas dumm, vor allem, weil der Spieler einen wirklich guten Start hingelegt hat“, sagte Newcastle-Star Anthony Gordon nach dem 4:0-Sieg in Belgien. "Hätte er einen wirklich schlechten Start gehabt, dann könnte man so etwas sagen, aber er hat in sechs Spielen drei Tore geschossen, daher war das eine etwas seltsame Äußerung".
Newcastle-Coach Eddie Howe ließ die Rummenigge-Aussage über Woltemade hingegen völlig kalt. "Ich denke, dass solche Dinge eigentlich irrelevant sind. Der Markt bestimmt schließlich die auf dem Transfermarkt gezahlten Ablösen, nicht unbedingt ein einzelner Verein. Wir sind einfach sehr froh, Nick bei uns zu haben", sagte der 47-Jährige zuletzt auf einer Pressekonferenz. Stattdessen lobte er seinen Neuzugang: "Ich finde, Nick hat in einer für ihn schwierigen Zeit einen sehr starken Start hingelegt."
Woltemade wechselte für kolportierte 90 Millionen Euro Ablöse vom Neckar nach Newcastle, nachdem zuvor auch die Bayern um den Shootingstar der Vorsaison buhlten, aber sich mit Stuttgart nicht auf einen Transfer einigen konnten.