"Nick Woltemade lässt die Kritiker vom FC Bayern München wie Trottel aussehen", schrieb etwa die Zeitung "Daily Mail" nach dem Debüt-Tor des Deutschen in der Königsklasse. "Wenn Newcastle 'Idioten' sind, weil sie den Starspieler Nick Woltemade verpflichtet haben, was sind dann die Bayern?”, fragte die Zeitung "Telegraph" spöttisch.

Gordon über Rummenigge: "Finde das etwas dumm" Hintergrund dieser Seitenhiebe ist eine kürzliche Aussage des ehemaligen Bayern-Bosses Karl-Heinz Rummenigge zum Woltemade-Transfer nach Newcastle. "Ich kann denen in Stuttgart nur gratulieren, dass sie einen – ich sage jetzt mal in Anführungszeichen – Idioten gefunden haben, der so viel Geld bezahlt hat. Denn das hätten wir in München gesichert nicht gemacht", hatte der 70-Jährige kürzlich im "BR" geäußert und diese Aussage fliegt Rummenigge nun um die Ohren. Auch von seinen neuen Mitspielern auf der Insel erfährt Woltemade verbale Rückendeckung nach der deutlichen Rummenigge-Aussage. "Ich weiß nicht, warum man sich zu einem Spieler äußern sollte, der nicht in seinem Verein spielt. Ehrlich gesagt finde ich das etwas dumm, vor allem, weil der Spieler einen wirklich guten Start hingelegt hat“, sagte Newcastle-Star Anthony Gordon nach dem 4:0-Sieg in Belgien. "Hätte er einen wirklich schlechten Start gehabt, dann könnte man so etwas sagen, aber er hat in sechs Spielen drei Tore geschossen, daher war das eine etwas seltsame Äußerung".

