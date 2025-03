Doch nicht wenige hätten lieber einen Landsmann auf der wichtigsten Position im englischen Fußball gesehen. Die ist ein Politikum. Und in dem Zusammenhang hat sich ein Medium bereits in Stellung gebracht.

Thomas Tuchel hat einen großen Vorteil: Er weiß, was ihn erwartet.

Am Freitag startet England in die WM-Qualifikation. Nationaltrainer Thomas Tuchel muss liefern, denn mit der Kritik könnte es schnell gehen.

Das Wichtigste in Kürze

Thomas Tuchel in England: "Daily Mail" mit einer Agenda?

Die Zeitung "Daily Mail" habe "eine klare Agenda, die sie abarbeitet", erklärte der frühere Nationalspieler Thomas Hitzlsperger im "kicker".

Wie er das meint?

"Dass die ihn schon pieksen werden, weil sie tatsächlich lieber die Stimme all jener verkörpert, die auf seinem Posten lieber einen Engländer gesehen hätten. Also das wird nicht leicht für Tuchel", so Hitzlsperger.

Er weiß aus seiner Zeit bei West Ham United, dass manche Engländer ein (historisches) Problem mit Deutschen haben: "Das hat einfach mit Unwissenheit zu tun, weil man plump irgendwelchen Vorurteilen folgt", sagte er, betonte dabei aber auch:

"Der Großteil der englischen Fans hat keine Ressentiments gegenüber Deutschen, die Engländer stehen generell hinter dieser Internationalisierung, die sie aus der Premier-League kennen. Das sind Mediengeplänkel, da wird zuweilen provoziert, dass muss man einordnen."