Deutschland bleibt in der WM-Qualifikation auf Kurs. Überzeugen konnte das DFB-Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann durch das 1:0 in Nordirland die internationale Presse aber nicht.

Mit dem knappen 1:0-Auswärtssieg des DFB-Teams in Nordirland ist der nächste Schritt zur direkten Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026 getan. Woltemades Tor in der Minute sorgte für die Spielentscheidung.

Keine glamouröse Darbietung, wie es die europäischen Medienmacher betiteln.

Das spanische Medium "AS" schrieb von einer "glanzlosen deutschen Mannschaft": Woltemade schießt Deutschland zum Sieg: Ein Tor des Stürmers von Newcastle rettet eine glanzlose deutsche Mannschaft in Belfast, die erneut mehr als nötig leiden musste. In der nächsten Länderspielpause im November steht das Entscheidungsspiel um die direkte Qualifikation für die Weltmeisterschaft an."

Auch in Italien ist die deutsche Nationalelf Thema nach dem 1:0-Erfolg in Belfast. "Deutschland gewinnt zwar, muss jedoch schwer leiden, um drei wichtige Punkte zu erkämpfen. Nachdem die Nationalmannschaft bei den letzten beiden Weltmeisterschaften bereits in der Vorrunde ausgeschieden war, tut sie sich inzwischen selbst gegen schwächere Gegner äußerst schwer. Nagelsmanns Team siegt - überzeugt dabei aber keineswegs", schreibt die "Gazzetta dello Sport".