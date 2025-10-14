U21-EM-Quali live auf Joyn und P7 MAXX
DFB-Team: Pressestimmen nach Sieg gegen Nordirland - "DFB-Team überzeugt keineswegs"
Deutschland bleibt in der WM-Qualifikation auf Kurs. Überzeugen konnte das DFB-Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann durch das 1:0 in Nordirland die internationale Presse aber nicht.
Mit dem knappen 1:0-Auswärtssieg des DFB-Teams in Nordirland ist der nächste Schritt zur direkten Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026 getan. Woltemades Tor in der Minute sorgte für die Spielentscheidung.
Keine glamouröse Darbietung, wie es die europäischen Medienmacher betiteln.
Das spanische Medium "AS" schrieb von einer "glanzlosen deutschen Mannschaft": Woltemade schießt Deutschland zum Sieg: Ein Tor des Stürmers von Newcastle rettet eine glanzlose deutsche Mannschaft in Belfast, die erneut mehr als nötig leiden musste. In der nächsten Länderspielpause im November steht das Entscheidungsspiel um die direkte Qualifikation für die Weltmeisterschaft an."
Auch in Italien ist die deutsche Nationalelf Thema nach dem 1:0-Erfolg in Belfast. "Deutschland gewinnt zwar, muss jedoch schwer leiden, um drei wichtige Punkte zu erkämpfen. Nachdem die Nationalmannschaft bei den letzten beiden Weltmeisterschaften bereits in der Vorrunde ausgeschieden war, tut sie sich inzwischen selbst gegen schwächere Gegner äußerst schwer. Nagelsmanns Team siegt - überzeugt dabei aber keineswegs", schreibt die "Gazzetta dello Sport".
DFB-Auswärtserfolg: "Ohne Deutschland wäre es keine Weltmeisterschaft"
In England werden vor allem die beiden Neo-Premier-League-Spieler Florian Wirtz und Nick Woltemade vom "The Guardian" unter die Lupe genommen.
"Wer in Belfast nach einer Bestätigung dafür gesucht hat, dass Florian Wirtz seine Ablösesumme von 116 Millionen Pfund wert ist, wurde nicht fündig. Stattdessen war es Nick Woltemade, der dank seines ersten Länderspieltores seinen Status als Deutschlands Mann der Stunde untermauerte."
- Kein U21-Besuch: Nagelsmann erklärt seine Entscheidung
- Kommentar: DFB-Team mit Zittersieg in Nordirland - Die Selbstzufriedenheit ist gefährlich
Der Schluss des Artikels zollt Respekt gegenüber dem DFB: "Ohne Deutschland wäre es keine Weltmeisterschaft, und ohne Deutschland wird es sicherlich auch keine Weltmeisterschaft geben. Allerdings sind sie eindeutig noch nicht am Ziel."