WM-Qualifikation
DFB-Team landet Zittersieg in Nordirland: Die Selbstzufriedenheit ist gefährlich- ein Kommentar
- Aktualisiert: 14.10.2025
- 09:39 Uhr
- Chris Lugert
Die deutsche Nationalmannschaft zittert sich in Nordirland zu einem hart erkämpften Sieg. Einzelne Fortschritte sind erkennbar, doch die Defizite bleiben unübersehbar. Ein Kommentar.
Von Chris Lugert
Als Julian Nagelsmann in der 85. Minute des WM-Qualifikationsspiels der deutschen Mannschaft in Nordirland (1:0) einen Doppelwechsel vorbereitete, traute der geneigte Beobachter seinen Augen nicht. An der Seitenlinie machten sich Waldemar Anton und Robert Andrich bereit.
Und als die Nummern jener Spieler aufleuchteten, die den Platz verlassen mussten, war das Unverständnis noch größer. Aleksandar Pavlovic musste runter - und Serge Gnabry. Ein defensiver Wechsel, um einen Zittersieg gegen den Weltranglisten-72. über die Zeit zu bringen. Passender hätte das Bild nicht sein können.
- DFB-Stimmen zum Spiel: "Es war ein einziger Kampf"
- DFB-Noten: Adeyemi ganz schwach, Schlotterbeck stabil
Und es dauerte nicht lange, da wäre die Pointe perfekt gewesen. Trotz der neuen Fünferkette musste Torwart Oliver Baumann in der Schlussphase die drei Punkte retten. Einen durchaus schmeichelhaften Sieg, der den 4:0-Erfolg gegen ein nicht konkurrenzfähiges Luxemburg drei Tage zuvor noch einmal einordnete.
Wenig spielerische Ideen, kaum Kreativität, begrenzter Spielfluss. Das Siegtor von Nick Woltemade per Schulter nach einer Ecke und ein einziger genialer Moment von Florian Wirtz, den Karim Adeyemi in der zweiten Halbzeit aber nicht verwerten konnte - mehr brachte die DFB-Offensive nicht zustande.
DFB-Team erfüllt Ansprüche nicht
Gewiss, es gibt angenehmere Auswärtsaufgaben als im Windsor Park von Belfast. Schließlich hatte Nordirland seit ziemlich genau zwei Jahren kein Heimspiel mehr verloren, die Fans sorgen für eine ganz spezielle Atmosphäre. Insofern ist ein 1:0-Sieg ein Ergebnis, an dem es auf den ersten Blick nichts auszusetzen gibt.
DFB-Team - David Raum wird frech zu Reporter
Doch was sind inzwischen die Ansprüche der deutschen Mannschaft? Geht es nur noch darum, Spiele irgendwie zu gewinnen? Welche Rolle spielt die Art und Weise in einer Mannschaft, deren Bundestrainer den WM-Titel zum Ziel erklärt hat, die sich aber durch die Qualifikation quält?
Das deutsche Team hat in Nordirland und auch zuvor gegen Luxemburg das Mindeste geleistet - kein bisschen mehr. Die Nordiren mögen besser sein als Luxemburg, doch es bleibt eine Mannschaft mit Spielern, die ihr Geld zum Beispiel in Englands dritter Liga verdienen. Profis, ja, aber auf überschaubarem Niveau.
Gegen einen solchen Gegner muss deutlich mehr kommen. Dass zumindest die Emotionalität im Team stimmte und Zweikämpfe gesucht und konsequent geführt wurden, sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Es sind die Basics, die in der Slowakei fehlten. Und die gegen Luxemburg nicht gefordert waren.
In Nordirland waren sie da, auch die Abwehr stand sicher. Insofern waren Fortschritte sichtbar. Aber ist das wirklich genug, um mit einem positiven Gefühl aus der Länderspielpause zu gehen? Oder wächst nicht immer stärker der Eindruck, dass fast jeder Gegner der deutschen Mannschaft inzwischen Probleme bereiten kann?
Externer Inhalt
Im November entscheidet sich alles
Nagelsmann bemühte nach dem Sieg die altbekannten Floskeln. Der Gegner war unangenehm, es gab viele lange, zweite Bälle. Es war ein dreckiger Sieg, die drei Punkte muss man mitnehmen. Es klingt nach einem Naturgesetz, das man ja nicht umgehen könnte. Als ob überzeugende Siege in Nordirland nicht möglich wären.
WM 2026: Diese Teams sind bereits qualifiziert
Diese Teams sind bereits für die WM 2026 qualifiziert
Die WM 2026 rückt immer näher. Auch das Kontingent der feststehenden Teilnehmer wird größer und größer. Wer könnte Argentinien vom Thron stoßen? ran zeigt die Nationen, die sich schon qualifiziert haben.
USA
Die USA sind als Ausrichter der Weltmeisterschaft 2026 gesetzt. In den USA wird während der WM ein Großteil der Spiele stattfinden. Können die US-Boys für eine Überraschung sorgen?
Kanada
Auch Kanada ist als Ausrichter sicher dabei. Die Mannschaft wird von Bayern-Star Alphonso Davies und Top-Stürmer Jonathan David angeführt.
Mexiko
Auch Mexiko ist als Austragungsland bei der WM 2026 mit am Start. Die Mexikaner sind immer mal wieder für ein Ausrufezeichen gut, besiegten beispielsweise 2018 die DFB-Elf zum Auftakt mit 1:0.
Japan
Über die Qualifikation war Japan das erste Team, das sein Ticket für die WM löste. Auch Japan kann auf einen überraschenden WM-Sieg gegen Deutschland zurückblicken. 2022 in Katar gelang dem Team ein 2:1-Erfolg über das DFB-Team.
Neuseeland
Neuseeland hatte dann wohl doch kein Interesse an einem Fußball-Märchen. Im entscheidenden Spiel um das WM-Ticket setzten sich die "All Whites" mit 3:0 gegen Neukaledonien durch. Für Neuseeland ist es erst die dritte WM-Teilnahme der Geschichte. Zuletzt scheiterte man 2010 in Südafrika nach drei Unentschieden in der Gruppenphase, konnte allerdings den damals amtierenden Weltmeister Italien hinter sich lassen.
Iran
Zum vierten Mal in Folge wird der Iran 2026 bei einer WM am Start sein. "Team Melli" genügte in der asiatischen Qualifikation ein 2:2 gegen Usbekistan, um vorzeitig das Ticket zu lösen. Insgesamt wird es die siebte WM-Teilnahme für den Iran sein.
Argentinien
Als viertes Team machte der Titelverteidiger sportlich seine Teilnahme perfekt - und das ohne eigenes Zutun. Argentinien löste das Ticket bereits vor dem ewigen Klassiker gegen Brasilien, weil Bolivien wenige Stunden zuvor gegen Uruguay nicht gewann.
Usbekistan
Premiere für Usbekistan: Das zentralasiatische Land darf erstmals bei einer WM-Endrunde mitspielen. Ein torloses Remis bei den Vereinigten Arabischen Emiraten genügte zur vorzeitigen Qualifikation.
Jordanien
Auch Jordanien wird 2026 erstmals bei einer WM dabei sein, ein klarer 3:0-Sieg im Oman sorgte für die Vorentscheidung, die später durch ein anderes Land offiziell wurde ...
Südkorea
... und das war Südkorea. Der WM-Stammgast löste sein Ticket durch einen Sieg im Irak und verhalf Jordanien zeitgleich ebenfalls zur Teilnahme.
Australien
Die Socceroos lösten als sechste Mannschaft der Asien-Qualifikation das Ticket für die WM 2026 durch einen 2:1-Sieg beim direkten Konkurrenten Saudi-Arabien.
Brasilien
Auch aus Südamerika füllt sich das Kontingent der WM-Teilnehmer. Am drittletzten Spieltag der Eliminatorias Sudamericanas erreichte Rekord-Weltmeister Brasilien mit einem 1:0-Sieg gegen Paraguay die Endrunde im kommenden Jahr.
Ecuador
Am selben Spieltag durften auch die Ecuadorianer jubeln. Ihnen reichte schon ein schnödes 0:0 gegen Peru zu WM-Teilnahme.
Uruguay
Auch am vorletzten Spieltag mussten die Peruaner mit ansehen, wie sich eine Nationalmannschaft über die WM-Qualifikation freut. Diesmal ist es Uruguay nach einem 3:0-Sieg über den Tabellenvorletzten.
Paraguay
Paraguay machte ebenfalls am vorletzten Spieltag alles klar - mit einem 0:0 gegen Ecuador.
Kolumbien
Als vorerst letzte Mannschaft aus Südamerika qualifizierte sich auch Kolumbien für die WM. Der ehemalige Bayern-Star James Rodriguez erzielte beim 3:0 über Bolivien das Führungstor.
Marokko
Marokko hat sich als erstes afrikanisches Land für die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada qualifiziert. Das Team um Kapitän Achraf Hakimi (li.) bezwang den Niger am Freitag in Rabat 5:0 (2:0) und sicherte sich vorzeitig den Sieg in Gruppe E. Für Marokko ist es die dritte WM-Teilnahme in Folge, 2022 in Katar hatte das Team überraschend das Halbfinale erreicht.
Tunesien
Tunesien hat sich als zweites afrikanisches Land nach Marokko für die WM-Endrunde qualifiziert. Die Nordafrikaner sind zum dritten Mal in Serie dabei und werden 2026 ihre insgesamt siebte WM bestreiten. Mit einem 1:0-Sieg gegen Äquatorialguinea konnte Tunesien das Ticket schon zwei Spieltage vor Abschluss der Quali-Phase sichern.
Ägypten
Mohamed Salah (r.) und Ägypten fahren zur WM! Als drittes afrikanisches Team haben die Ägypter ihre Qualifikation am vorletzten Spieltag der Qualifikation mit einem 3:0-Sieg gegen Dschibuti klargemacht. Salah gelang dabei ein Doppelpack. Für Ägypten ist die WM 2026 bereits die vierte Teilnahme an einer Weltmeisterschaft. Zuletzt nahm das Team 2018 teil, auf einen Sieg bei einer WM-Endrunde wartet das fußballbegeisterte Land jedoch noch.
Algerien
Als vierte nordafrikanische Mannschaft haben sich die Algerier für die WM 2026 qualifiziert. Dank des Wolfsburgers Mohamed Amoura, der gegen Somalia gleich zweimal traf, sicherte sich das Team das Ticket. Insgesamt ist Algerien nun zum fünften Mal bei einer Weltmeisterschaft dabei.
Ghana
Ex-Bundesliga-Profi Otto Addo hat Ghana als Trainer zur WM 2026 geführt. Am letzten Spieltag der Afrika-Qualifikation gewann das Team des 50 Jahre alten Hamburgers mit 1:0 (0:0) in Accra gegen die Komoren. Mohammed Kudus von Tottenham erzielte den Treffer des Abends (47.). Selbst eine Pleite hätte gereicht, weil Madagaskar parallel mit 1:4 (0:2) in Mali verlor. Ghana qualifizierte sich als 21. Nation für die XXL-WM im Sommer 2026.
Kap Verde
Diese WM-Teilnahme ist eine Sensation: Exot Kap Verde hat durch einen 3:0 (0:0)-Sieg gegen Eswatini erstmals das Ticket für eine Fußball-Weltmeisterschaft gelöst und Kamerun auf Rang zwei der Gruppe verdrängt. Mit 490.000 Einwohnern sind die Kapverden der kleinste afrikanische WM-Teilnehmer der Geschichte und weltweit die Nummer zwei nach Island 2018 (330.000).
Sie sind schwieriger, keine Frage. Ein offensiv ausgerichteter Gegner ließe sich einfacher bespielen. Und natürlich ist ein Sieg in Nordirland immer einer blutleeren Niederlage in der Slowakei vorzuziehen. Doch die Selbstzufriedenheit, die sich jetzt einzustellen scheint, ist gefährlich. Und legt die Saat für den nächsten Tiefpunkt.
Denn noch ist nichts geschafft. Im November, vermutlich im abschließenden "Endspiel" gegen die Slowakei, entscheidet sich das Wohl und Wehe des deutschen Fußballs. Die WM-Qualifikation ist durch den Sieg in Nordirland nicht nur mathematisch wieder wahrscheinlicher geworden. Sondern auch, weil die Mannschaft Widerstandsfähigkeit bewiesen hat.
Das mag womöglich reichen, um Gruppensieger zu werden und das WM-Ticket zu lösen. Doch um wirklich um den Titel mitspielen zu können, braucht es ganz andere Leistungen. Und so ganz allmählich sollte auch hier endlich eine Entwicklung zu erkennen sein.