Europas Nationalteams stehen vor historischen Comebacks: Einige warten seit über 25 Jahren auf die nächste WM, andere wie Italien oder die Türkei müssen nach längerer Abstinenz voraussichtlich wieder in die Playoffs.

Norwegen und Österreich sind kurz vor der Sensation in der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2026. Beide Länder standen zuletzt 1998 bei der WM in Frankreich auf dem Rasen. Seitdem ist viel Zeit vergangen – und trotzdem scheint die Hoffnung aktuell so groß wie lange nicht mehr.

In der laufenden Qualifikation zeigen beide Teams starke Leistungen. Österreich feierte zuletzt ein spektakuläres 10:0 gegen San Marino und führt trotz eines kleinen Ausrutschers gegen Rumänien weiterhin die Tabelle der Gruppe H vor Bosnien-Herzegowina an.

Doch das ÖFB-Team hat den möglichen Einzug in die WM-Endrunde noch nicht endgültig gesichert: Durch den in letzter Minute verspielten Punkt in Bukarest wird es nun spannend bis zum letzten Spieltag.

Mit einem Sieg auf Zypern am 15. November (ab 18.00 Uhr im Liveticker) könnten die Österreicher praktisch sicher in den USA, Mexiko und Kanada dabei sein.

Trotz aller theoretischen Stolperfallen liegt die Chance auf die erste WM-Teilnahme seit 28 Jahren weiterhin in den eigenen Händen.