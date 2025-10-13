Deutschland hat sich in der WM-Qualifikation durch zwei Siege im Oktober eine gute Ausgangslage zurückerobert und führt die Gruppe A. Doch was passiert eigentlich bei Punktgleichstand? Die Qualifikation für die WM 2026 ist für die deutsche Nationalmannschaft zum Greifen nahe. Mit zwei Siegen in den Qualifikationsspielen im Oktober 2025 haben sich die Männer von Bundestrainer Julian Nagelsmann eine gute Ausgangslage zurückerobert Nach vier von sechs Spielen führt das DFB-Team die Tabelle der Gruppe A mit neun Punkten an. Direkt dahinter lauert die punktgleiche Slowakei vor Nordirland mit sechs Zählern.

WM-Qualifikation: Der Stand in Gruppe A Deutschland: 9 Punkte, 8:3 Tore Slowakei: 9 Punkte, 5:2 Tore Nordirland: 6 Punkte, 6:5 Tore Luxemburg: 0 Punkte, 1:10 Tore

WM-Qualifikation: Was passiert bei Punktgleichstand? Angesichts dieser spannenden Ausgangslage ist es nicht ausgeschlossen, dass nach dem finalen sechsten Spieltag zwei oder sogar drei Teams auf die gleiche Punktzahl kommen. Doch was wäre in einem solchen Szenario eigentlich entscheidend? Alle Informationen und Zwischenstände zur Qualifikation für die WM 2026 Sollten zwei oder mehr Mannschaften gleich viele Punkte haben, ist zu allererst die Tordifferenz aus allen Spielen entscheidend. Sollte diese identisch sein, stehen die erzielten Tore im Fokus. Erst dann würde der direkte Vergleich oder im Falle von drei Teams der Dreiervergleich entscheiden.

WM-Qualifikation: Diese Spiele stehen noch an 5. Spieltag: Slowakei - Nordirland, Luxemburg - Deutschland (14. November)

6. Spieltag: Deutschland - Slowakei, Nordirland - Luxemburg (17. November) Entscheidend dürften ohnehin vor allem die direkten Duelle zwischen Deutschland, Nordirland und der Slowakei sein. Allerdings darf man Luxemburg auch nicht komplett aus der Gleichung hinausnehmen, das vor allem beim 0:1 gegen die Slowakei schon nahe an einem Punktgewinn war und sich noch als Stolperstein erweisen könnte.

