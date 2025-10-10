Leon Goretzka: "Das hilft, wenn du aktiv im Gegenpressing bist, hast du automatisch eine gute Körpersprache, um den Ball wieder zu gewinnen. Und das hat sich dann heute - natürlich alles in Relation - auch in dem Ballbesitz widergespiegelt, dass wir eben sehr, sehr schnell die Bälle zurückgewonnen haben."

David Raum: "Ein Riesengefühl, jetzt in meinem 31. Spiel, glaube ich, mein erstes Tor geschossen zu haben. Außerdem war es wichtig, dass wir von Anfang an da waren, früh in Führung gegangen sind und heute fast gar nichts zugelassen haben."

Gegen durch eine Rote Karte früh dezimierte Luxemburger dominierte das DFB-Team das Geschehen und blieb erstmals in diesem Jahr ohne Gegentor.

Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann gewann in Sinsheim dank eines Treffers von David Raum, eines Doppelpacks von Kapitän Joshua Kimmich sowie eines Tores von Serge Gnabry mit 4:0 gegen Luxemburg.

Nagelsmann will sich bei Kimmich "nicht festlegen"

Julian Nagelsmann ...

... über die Lesitung gegen Luxemburg: "Insgesamt war es klar ein verdienter Sieg, den wir unbedingt wollten. Trotzdem finde ich es gerade in diesen Momenten wichtig, dass wir schnell den Ball zurückholen, dass wir nicht einen Ball nach dem anderen verlieren und immer wieder in der eigenen Hälfte anfangen müssen. Das war, was die Gier angeht, schon eine deutliche Steigerung."

... über die Positionsfrage bei Joshua Kimmich: "Ich will mich da gar nicht immer so festlegen. Das letzte Mal habe ich mich offensichtlich zu sehr festgelegt. Dann heißt es überall: Rolle rückwärts von der Rolle rückwärts. Generell muss eine Führungsperson eine Entscheidung treffen. Das habe ich gemacht. Mit Ball spielt er auf genau der Position, die er bei Bayern mit Ball auch hat.

Joshua Kimmich ...

... über den Sieg gegen Luxemburg: "Es war natürlich wichtig zu gewinnen, aber es war auch wichtig, dass wir in der Art und Weise gewonnen haben. Man hat gemerkt, dass wir von Anfang an gewinnen wollen. Wir waren von Anfang an sehr, sehr griffig und haben auch in der Höhe absolut verdient gewonnen."

... auf die Frage, wo er am liebsten spielt: "Das ist mir komplett egal. Für mich ist es selbstverständlich da zu spielen, wo der Trainer mich sieht. Im Verein ist es ganz klar die Sechs. Und hier ist es für mich kein Problem, wenn es mal rechts oder im Mittelfeld ist."

Serge Gnabry: "Ich freue mich gerade, dass es so gut läuft, dass die Tore fallen. Gerade muss natürlich Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen da sein, so wie wir spielen, so wie wir da punkten. Nach den Niederlagen gegen die Slowakei war ein bisschen Druck drauf, wir mussten Gas geben und nichts anbrennen lassen. Je mehr Tore wir machen, desto besser wird es."