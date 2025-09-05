sein voraussichtlich letzter Auftritt in argentinien
Lionel Messi mit Doppelpack-Gala bei seinem wohl letzten Länderspiel in Argentinien
- Veröffentlicht: 05.09.2025
- 08:15 Uhr
- Tobias Wiltschek
Im letzten Heimspiel Argentiniens bei der WM-Qualifikation verzaubert Lionel Messi noch einmal seine Fans. Es dürfte sein letzter Auftritt vor seinen heimischen Fans gewesen sein.
Das vorletzte Spiel Argentiniens in der WM-Qualifikation war gleichzeitig aller Voraussicht nach der letzte Auftritt von Lionel Messi in seinem Heimatland.
Dabei zeigte der Superstar noch einmal, warum er zu den besten Spielern aller Zeiten gehört. Beim 3:0-Sieg über Venezuela steuerte der mittlerweile 38 Jahre alte Kapitän der Nationalmannschaft vor rund 85.000 Fans im Stadion Monumental in Buenos Aires einen Doppelpack bei.
Messi eröffnete den Torreigen in der 39. Minute und traf nach dem zwischenzeitlichen 2:0 von Lautaro Martinez in der 76. Minute auch zum Endstand.
Da der Titelverteidiger schon längst für die kommende WM qualifiziert war, hatte das Spiel gegen Venezuela sportlich kaum noch eine Bedeutung.
Lionel Messi: Alles angerichtet für den Abschied
Dafür war alles angerichtet für den emotionalen Abschied des Volkshelden, von dem erwartet wird, dass er nach der WM im kommenden Jahr in den USA, Kanada und Mexiko seine Karriere in der Auswahl Argentiniens beenden wird.
Messi selbst hat sich offiziell dazu noch nicht geäußert. Dass er er aber seine gesamte Familie nach Buenos Aires hat kommen lassen und sich vor dem Spiel mit seinen Kindern auf dem Platz noch einmal der Öffentlichkeit präsentierte, war ein eindeutiges Zeichen für seinen Abschied vom heimischen Publikum.