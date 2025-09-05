Im letzten Heimspiel Argentiniens bei der WM-Qualifikation verzaubert Lionel Messi noch einmal seine Fans. Es dürfte sein letzter Auftritt vor seinen heimischen Fans gewesen sein.

Von Tobias Wiltschek

Das vorletzte Spiel Argentiniens in der WM-Qualifikation war gleichzeitig aller Voraussicht nach der letzte Auftritt von Lionel Messi in seinem Heimatland.

Dabei zeigte der Superstar noch einmal, warum er zu den besten Spielern aller Zeiten gehört. Beim 3:0-Sieg über Venezuela steuerte der mittlerweile 38 Jahre alte Kapitän der Nationalmannschaft vor rund 85.000 Fans im Stadion Monumental in Buenos Aires einen Doppelpack bei.

Messi eröffnete den Torreigen in der 39. Minute und traf nach dem zwischenzeitlichen 2:0 von Lautaro Martinez in der 76. Minute auch zum Endstand.

Da der Titelverteidiger schon längst für die kommende WM qualifiziert war, hatte das Spiel gegen Venezuela sportlich kaum noch eine Bedeutung.