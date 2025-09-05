Anzeige
sein voraussichtlich letzter Auftritt in argentinien

Lionel Messi mit Doppelpack-Gala bei seinem wohl letzten Länderspiel in Argentinien

  • Veröffentlicht: 05.09.2025
  • 08:15 Uhr
  • Tobias Wiltschek

Im letzten Heimspiel Argentiniens bei der WM-Qualifikation verzaubert Lionel Messi noch einmal seine Fans. Es dürfte sein letzter Auftritt vor seinen heimischen Fans gewesen sein.

Von Tobias Wiltschek

Das vorletzte Spiel Argentiniens in der WM-Qualifikation war gleichzeitig aller Voraussicht nach der letzte Auftritt von Lionel Messi in seinem Heimatland.

Dabei zeigte der Superstar noch einmal, warum er zu den besten Spielern aller Zeiten gehört. Beim 3:0-Sieg über Venezuela steuerte der mittlerweile 38 Jahre alte Kapitän der Nationalmannschaft vor rund 85.000 Fans im Stadion Monumental in Buenos Aires einen Doppelpack bei.

Messi eröffnete den Torreigen in der 39. Minute und traf nach dem zwischenzeitlichen 2:0 von Lautaro Martinez in der 76. Minute auch zum Endstand.

Da der Titelverteidiger schon längst für die kommende WM qualifiziert war, hatte das Spiel gegen Venezuela sportlich kaum noch eine Bedeutung.

Anzeige
Anzeige

Lionel Messi: Alles angerichtet für den Abschied

Dafür war alles angerichtet für den emotionalen Abschied des Volkshelden, von dem erwartet wird, dass er nach der WM im kommenden Jahr in den USA, Kanada und Mexiko seine Karriere in der Auswahl Argentiniens beenden wird.

Messi selbst hat sich offiziell dazu noch nicht geäußert. Dass er er aber seine gesamte Familie nach Buenos Aires hat kommen lassen und sich vor dem Spiel mit seinen Kindern auf dem Platz noch einmal der Öffentlichkeit präsentierte, war ein eindeutiges Zeichen für seinen Abschied vom heimischen Publikum.

Anzeige
Mehr News und Videos zum Fußball
Die DFB-Stars waren nach Abpfiff ratlos
News

7,47 Millionen sehen DFB-Blamage in der Slowakei

  • 05.09.2025
  • 09:08 Uhr
imago images 1066030949
News

DFB-Blamage: Achtmal Note 5, zweimal Note 6

  • 05.09.2025
  • 08:50 Uhr
Hancko (l.) traf vor der Pause, Rüdiger schaut zu
News

0:2 in der Slowakei: DFB-Team legt Fehlstart in WM-Quali hin

  • 05.09.2025
  • 08:37 Uhr
Joshua Kimmich (Germany) schaut enttaeuscht, FIFA World Cup, WM, Weltmeisterschaft, Fussball 2026 Qualifier, Slovakia v Germany, Narodny futbalovy Stadion am 04. September 2025 in Bratislava, Slowa...
News

Presse zerlegt DFB-Team: "Deutschland ist ein Drama"

  • 05.09.2025
  • 08:31 Uhr
Enttäucht: Karim Adeyemi (l.) und David Raum
News

Nach Quali-Blamage: DFB wehrt sich gegen Rassismus

  • 05.09.2025
  • 08:31 Uhr
Lionel Messi wird vor dem Heimspiel emotional
News

Südamerika: Messi weint und trifft

  • 05.09.2025
  • 08:06 Uhr
Bundestrainer Julian Nagelsmann (Germany) schaut enttaeuscht, FIFA World Cup, WM, Weltmeisterschaft, Fussball 2026 Qualifier, Slovakia v Germany, Narodny futbalovy Stadion am 04. September 2025 in ...
News

Kommentar: Nagelsmann steht wieder am Anfang

  • 05.09.2025
  • 07:48 Uhr
Nagelsmann nahm kein Blatt vor den Mund
News

"Vielleicht auf weniger Qualität setzen"

  • 05.09.2025
  • 07:48 Uhr
Lena Oberdorf ist zurück
News

Oberdorf: "Haben so eine kleine Pflanze gezüchtet"

  • 05.09.2025
  • 06:09 Uhr
Magull spielte 77-mal für Deutschland
News

Magull mit Podcast zum Frauenfußball

  • 05.09.2025
  • 05:55 Uhr