Die deutsche Nationalmannschaft verliert den Auftakt in der WM-Qualifikation in der Slowakei. ran zeigt die Stimmen zum Spiel. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat zum Auftakt in die WM-Qualifikation ein Fiasko erlebt. In der Slowakei verlor das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann nach einer indiskutablen Leistung mit 0:2 (0:1). Nach dem desaströsen Auftritt herrschte bei allen Beteiligten Ratlosigkeit, Nagelsmann selbst forderte von seinen Spielern viel mehr Leidenschaft und Emotionen auf dem Feld und zeigte sich konsterniert. Julian Nagelsmann nominiert BVB-Star Maximilian Beier für Niclas Füllkrug nach

DFB-Team mit historischer Blamage

Die DFB-Noten zum Auftaktspiel in der WM-Qualifikation ran zeigt die Stimmen zum Spiel (Quelle: "ARD"). Joshua Kimmich: "Man braucht nicht über System, Taktik oder Dreierkette, Viererkette zu sprechen, das ist einzig und allein eine Einstellungssache. Wir müssen uns gegenseitig Dinge an die Hand geben, damit wir es einfacher auf den Platz geben. Es ist nicht der richtige Ansatz, dass wir uns jetzt gegenseitig zerfleischen. Wir wissen, dass es kein gutes Spiel von jedem Einzelnen war, da geht es auch nicht darum, dass wir mit dem Finger auf andere zeigen. Wenn wir so auftreten wie heute, wird es nichts mit der Qualifikation." Kommentar: Nagelsmann und der DFB stehen wieder am Anfang Jonathan Tah: "Wir hatten insgesamt wenig Zugriff im Spiel, deswegen haben wir auch verdient verloren. Das kann man nicht leugnen, es war ein ganz schwaches Spiel von uns. Es gibt immer Momente, in denen du denkst, dass du müde bist oder nicht gut ins Spiel kommst. Aber heute war es mehr als Müdigkeit. Wir müssen und werden das Spiel aufarbeiten. Es war für uns alle überraschend, dass das Spiel so gelaufen ist. Das ist nicht unser Anspruch."

Kimmich nach DFB-Blamage: „Bin kein Fan von Hoffnung“

Bastian Schweinsteiger ("ARD"-Experte): "In keiner Minute des Spiels habe ich geglaubt, dass wir das Spiel gewinnen. Wir haben völlig verdient verloren, es ist ein harter Rückschlag. Wir waren richtig schlecht, wir haben keine Gefahr ausgestrahlt. Wenn du von Weltmeisterschaft sprichst, dann musst du Widerstandsfähigkeit zeigen. Davon war nichts zu sehen. Der Trainer kann die ganze Nacht reden, das muss von den Spielern selbst kommen. Wenn wir so spielen wie heute, müssen wir froh sein, wenn wir überhaupt zur WM kommen. Für mich war das heute keine deutsche Nationalmannschaft. Ich habe 121 Länderspiele gemacht, bei uns war die Einstellung nie ein Problem."

