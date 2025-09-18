DFB-Trikot für die WM 2026 geleakt - Neue Farben für das letzte Adidas-Jersey von Deutschland

Noch hat sich Deutschland nicht für die Fußball-WM 2026 in Nordamerika qualifiziert, ein weiteres Trikot-Design für das Turnier gibt es aber trotzdem schon.

Nach einem holprigen Start in die WM-Qualifikation steht das DFB-Team nach zwei Spielen mit drei Punkten da. Die Teilnahme an dem Turnier in Nordamerika ist dementsprechend noch völlig offen, das hindert aber Adidas nicht, ein deutsches Auswärtstrikot für das Turnier zu entwerfen.

"Footy Headlines" hat das neue Auswärtstrikot bereits geleakt – und das erstrahlt mit einer völlig neuen Farbgebung. Dunkelblau bildet die Basis des Trikots, kombiniert mit weißen Logos und mintfarbenen Akzenten. Eine frische, maritime Farbkombination, die es so bisher noch nicht gegeben hat.

Das Design wird durch ein auffälliges Zickzack-Muster ergänzt, das mit weiteren mintfarbenen Elementen hervorgehoben wird. Kragen und Ärmelbündchen greifen das Farbschema in einer dreifarbigen Kombination aus Weiß, Dunkelblau und Mint erneut auf.