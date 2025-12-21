Andreas Christensen fällt für die kommenden Monate aus. Das ist nicht nur für seinen Klub FC Barcelona bitter.

Bittere Nachricht für den FC Barcelona und Dänemarks Nationalmannschaft: Andreas Christensen hat sich im Training der Katalanen verletzt.

Barca gab am Sonntag bekannt, dass sich der Abwehrspieler einen Teilriss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie zugezogen hat. Der Innenverteidiger habe sich das Knie unglücklich verdreht. Er wird nun konservativ behandelt, eine OP ist nicht vorgesehen.

Der dänische Innenverteidiger ist zwar unter Trainer Hansi Flick kein Stammspieler, er kam in dieser Saison aber bislang auf 17 Einsätze: zwölf in der Liga, vier in der Champions League und einen im spanischen Pokal.

Seinen jüngsten Auftritt hatte er im Pokal gegen Guadalajara, als er beim 2:0-Sieg von Barca in der Runde der letzten 32 den Führungstreffer erzielte.