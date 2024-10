Ein weiteres Novum wird es im Rahmen des WM-Finals geben. Wie die FIFA in einer offiziellen Pressemitteilung bestätigte, ist für das Endspiel in New York eine Halbzeit-Show geplant.

Die Fußball-Welt wird sich bei der WM 2026 mit der ein oder anderen kleineren oder größeren Neuerung auseinandersetzen müssen. Immerhin wird das Turnier erstmals in der Geschichte mit 48 Teams und in drei Ländern stattfinden.

Sport und Show gehen in den USA schon lange Hand in Hand. Dies wird auch bei der WM 2026 nicht anders sein. Die FIFA hat nun das Stattfinden der ersten Halbzeit-Show bei einem WM-Finale verkündet.

Halbzeit-Show beim DFB-Pokal: Helene Fischer ausgepfiffen

Show-Acts in der Halbzeit hat es jedoch auch in anderen Ländern schon gegeben. Schlagersängerin Helene Fischer trat schließlich im Jahr 2017 beim DFB-Pokal-Finale zwischen Borussia Dortmund und Einracht Frankfurt (2:1) auf. Die Künstlerin erntete ein gellendes Pfeifkonzert, was weniger auf ihre Person oder Performance, sondern vielmehr darauf zurückzuführen war, dass Fußballfans in Deutschland derartige Shows in der Halbzeit schlichtweg ablehnen. Folgerichtig hat der Verband in den Folgejahren von weiteren Acts abgesehen.