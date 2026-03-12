- Anzeige -
- Anzeige -
WM 2026

US-Präsident Donald Trump: Iran sollte nicht an der WM 2026 teilnehmen

  • Aktualisiert: 12.03.2026
  • 16:30 Uhr
  • SID

Präsident Donald Trump hat dem Iran einen Verzicht an der WM-Endrunde 2026 in den USA, Kanada und Mexiko nahegelegt.

"Die iranische Fußballnationalmannschaft ist bei der Weltmeisterschaft willkommen, aber ich halte es wirklich nicht für angemessen, dass sie dort sind, im Hinblick auf ihr eigenes Leben und ihre Sicherheit", schrieb Trump am Donnerstag im Sozialen Netzwerk Truth Social.

Erst einige Tage zuvor hatte Trump laut FIFA-Präsident Gianni Infantino zugesichert, dass der Iran trotz des anhaltenden Krieges im Nahen Osten bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) antreten dürfe. Der Iran sei "willkommen", habe Trump Infantino gegenüber betont.

- Anzeige -
- Anzeige -

Austausch zwischen Trump und FIFA-Boss Infantino

Der Austausch zwischen Trump und Infantino, der dem US-Präsidenten am Rande der WM-Auslosung im Dezember den erstmals vergebenen FIFA-Friedenspreis verliehen hatte, fand vor dem Hintergrund wachsender Spannungen im Nahen Osten statt.

- Anzeige -
- Anzeige -

BVB: Nmecha-Verlängerung als Signalwirkung für Schlotterbeck?

Diese haben zunehmend Auswirkungen auf den internationalen Sport. Irans Sportminister Ahmad Donyamali und Verbandspräsident Mehdi Taj hatten einen WM-Verzicht zuletzt bereits angedeutet.

News und Videos zur WM 2026
FIFA President Gianni Infantino speaks during the 2026 FIFA World Cup Draw at the John F. Kennedy Center for Performing Arts in Washington, DC on Friday, December 5, 2025. The draw will reveal the ...
News

Iran vor WM-Boykott? Das wären die Folgen einer Absage

  • 12.03.2026
  • 12:52 Uhr
Irans Fußball-Präsident Mehdi Taj im Jahr 2022.
News

WM 2026: Irans Verbandspräsident stellt Teilnahme infrage

  • 10.03.2026
  • 23:54 Uhr
imago images 1069923473
News

WM 2026: Bundestrainer Nagelsmann verstärkt Trainerteam

  • 10.03.2026
  • 16:39 Uhr
Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) and Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund) looks dejected during the UEFA Champions League 2025 26 League Knockout Play-off Second Leg match between Atalanta BC ...
News

Nach Wanner: Auch BVB-Star spielt künftig für Österreich

  • 10.03.2026
  • 10:11 Uhr
Bekommt eine Pause: Neymar
News

Verletzung vorgetäuscht? Neymar wirft Fragen auf

  • 10.03.2026
  • 07:26 Uhr
Fussball 1. Bundesliga Saison 2025 2026 25. Spieltag FC Bayern Muenchen - Borussia Moenchengladbach 06.03.2026 Schlussjubel FC Bayern Muenchen vor der Suedkurve nach dem Spiel; Torwart Jonas Urbig,...
News

WM-Überraschung um Bayern-Star?

  • 09.03.2026
  • 16:22 Uhr
07.03.2026, Deutschland, Mainz, Fußball Bundesliga, Saison 2025 2026, 25. Spieltag, 1. FSV Mainz 05 vs. VfB Stuttgart, Jubel nach dem 1.2 Tor, Torschütze Deniz Undav (VfB) *** 07 03 2026, Germany, ...
News

Kommentar: Undav muss im WM-Kader gesetzt sein

  • 09.03.2026
  • 16:13 Uhr
Irakische Fans bei einem Qualifikationsspiel
News

Fußball WM 2026: Irak fordert Playoff-Verlegung

  • 09.03.2026
  • 14:16 Uhr
Nick Woltemade (m.) rettete das DFB-Team
News

WM 2026: Wer ist dabei, wer fehlt, wer zittert?

  • 09.03.2026
  • 08:43 Uhr
Einer für die WM? Lennart Karl
News

Matthäus rät Nagelsmann: "Auf keinen Fall" ohne Karl

  • 09.03.2026
  • 07:53 Uhr