Präsident Donald Trump hat dem Iran einen Verzicht an der WM-Endrunde 2026 in den USA, Kanada und Mexiko nahegelegt.

"Die iranische Fußballnationalmannschaft ist bei der Weltmeisterschaft willkommen, aber ich halte es wirklich nicht für angemessen, dass sie dort sind, im Hinblick auf ihr eigenes Leben und ihre Sicherheit", schrieb Trump am Donnerstag im Sozialen Netzwerk Truth Social.

Erst einige Tage zuvor hatte Trump laut FIFA-Präsident Gianni Infantino zugesichert, dass der Iran trotz des anhaltenden Krieges im Nahen Osten bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) antreten dürfe. Der Iran sei "willkommen", habe Trump Infantino gegenüber betont.