WM-Vergabe: So will Saudi-Arabien den Zuschlag für 2034 erhalten

Erhält Saudi-Arabien den Zuschlag für die WM 2034? Die Saudis scheinen den Fans jedenfalls einen Schritt entgegenkommen zu wollen.

Die Fußball-WM 2030 wird in sechs Ländern und auf drei Kontinenten ausgetragen. Wie die FIFA am Mittwoch mitteilte, findet der Großteil des Turniers in Spanien, Portugal und Marokko statt. Allerdings sollen die ersten drei Spiele in Uruguay, Argentinien und Paraguay über die Bühne gehen.

Großer Gewinner dieser Entscheidung? Vermutlich auch Saudi-Arabien. Der Wüstenstaat hat durch die Drei-Kontinente-Vergabe gute Chancen auf den Zuschlag für die Weltmeisterschaft 2034.

Die Saudis hatten Anfang der Woche bekanntgegeben, sich als Gastgeber für das Großereignis in elf Jahren bewerben zu wollen.

Dabei stießen erste Berichte über die Bewerbung vor allem in Europa auf Kritik. Wie schon bei der WM in Katar im vergangenen Jahr fielen der Begriff "Sportswashing" und die Menschenrechte waren ein Thema.

Doch Saudi-Arabien will die Vergabe offenbar unbedingt. Und ist laut britischen Medienberichten zufolge sogar bereit, ein absolutes Tabuthema für diese Zeitspanne aufzulockern.