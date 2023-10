DFB-Kader: Nagelsmann geht ins Risiko! Ein Kommentar

DFB-Kader: Deutliches Zeichen an BVB-Duo

Auch in der Offensive haben sich die Neulinge Behrens (Union Berlin) und Führich (VfB Stuttgart) aufgrund ihrer starken Leistungen in den bisherigen Saisonspielen eine Nominierung verdient.

Umgekehrt fehlen konsequenter Weise Karim Adeyemi und Emre Can. Adeyemi befindet sich seit Wochen in einem Leistungsloch, darf sich aber immerhin bei der U21 von Trainer Antonio Di Salvo "in enger Absprache mit Nagelsmann" das DFB-Trikot überstreifen. Can verlor trotz des Kapitänsamts beim BVB zuletzt seinen Stammplatz.

Die Personalie Nico Schlotterbeck wirft allerdings Fragen auf. Der 23-Jährige ist im Klub neben Hummels derzeit gesetzt – im Gegensatz zum nominierten Niklas Süle.

Allerdings spielte Schlotterbeck im Nationaltrikot zuletzt oft unglücklich. Gut möglich, dass Nagelsmann ihn bewusst aus der Schusslinie nehmen möchte.