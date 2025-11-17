- Anzeige -
- Anzeige -
Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko

WM 2026: Auslosung der Gruppenphase im Free-TV und Livestream - alle Informationen zum Modus im Überblick

  • Aktualisiert: 04.12.2025
  • 13:55 Uhr
  • ran.de

Die WM 2026 rückt immer näher. Doch wann werden die Gruppen ausgelost? ran hat alle Informationen zusammengefasst.

Am 19. Juni 2026 beginnt die Weltmeisterschaft mit dem Eröffnungsspiel in Mexiko-Stadt!

Rund ein halbes Jahr zuvor, am 5. Dezember 2025, findet in Washington D.C. die Auslosung der Gruppenphase statt.

- Anzeige -
- Anzeige -
FIFA World Cup, WM, Weltmeisterschaft, Fussball Original Trophy ZURICH, SWITZERLAND - NOVEMBER 20: FIFA World Cup Original Trophy is seen ahead of the FIFA World Cup 26 play-offs draws on November ...

WM 2026: Die Auslosung der Gruppen im kostenlosen Livestream auf Joyn

Die WM-Auslosung am 5. Dezember 2025 ab 18 Uhr live im Stream auf Joyn verfolgen.

- Anzeige -

Die deutsche Nationalmannschaft hat durch den 6:0-Sieg im abschließenden Qualifikationsspiel gegen die Slowakei die direkte Teilnahme perfekt gemacht.

Wie läuft die Auslosung? Kann ich das Spektakel im Free-TV verfolgen? Und welche Teams sind bereits sicher dabei? ran hat alle Informationen zur Auslosung der WM 2026 zusammengefasst.

- Anzeige -

WM 2026 Auslosung: Wann und wo findet die Veranstaltung statt?

Die Auslosung zur Gruppenphase der WM 2026 findet am 5. Dezember 2025 um 18:00 Uhr deutscher Zeit in Washington D.C. statt. Austragungsort ist das "John F. Kennedy Center for the Performing Arts".

WM 2026: Die Auslosung der Gruppen am 5. Dezember ab 18 Uhr im kostenlosen Livestream auf Joyn

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

WM 2026: Wird die Auslosung im Free-TV oder Livestream übertragen?

Die Auslosung zur Weltmeisterschaft 2026 wird am 5. Dezember ab 17:55 Uhr im Free-TV im ZDF übertragen.

Im Livestream wird die Auslosung daher in der ZDF-Mediathek zu sehen sein. Zudem dürfte die FIFA selbst für einen Livestream sorgen.

WM 2026: Wie funktioniert die Auslosung?

Bei der Auslosung zur WM-Gruppenphase wird es vier Lostöpfe geben. In Lostopf 1 werden die Gastgeberländer (USA, Kanada und Mexiko) vertreten sein.

Die weiteren 45 Teilnehmer werden auf Grundlage der FIFA-Weltrangliste in vier Töpfe mit je 12 Mannschaften aufgeteilt.

Weil zum Zeitpunkt der Auslosung nur 42 der 48 Teilnehmer - die letzten Tickets für die WM werden im März 2026 in den Playoffs vergeben - feststehen werden, werden sich in Lostopf 4 am 5. Dezember sechs "Platzhalter-Kugeln" befinden.

- Anzeige -

WM 2026: Wie sehen die Lostöpfe für die Auslosung aus?

  • Lostopf 1: USA, Kanada, Mexiko, Spanien, Argentinien, Frankreich, England, Brasilien, Portugal, Niederlande, Belgien, Deutschland
  • Lostopf 2: Kroatien, Marokko, Kolumbien, Uruguay, Schweiz, Japan, Senegal, IR Iran, Republik Korea, Ecuador, Österreich, Australien
  • Lostopf 3: Norwegen, Panama, Ägypten, Algerien, Schottland, Paraguay, Tunesien, Elfenbeinküste, Usbekistan, Katar, Saudi-Arabien, Südafrika
  • Lostopf 4: Jordanien, Kap Verde, Ghana, Curacao, Haiti, Neuseeland sowie die vier Gewinner des europäischen Play-off-Turniers und die beiden Gewinner des interkontinentalen Play-off-Turniers
- Anzeige -

Welche Teilnehmer stehen für die WM 2026 bereits fest?

Insgesamt stehen bereits 42 der 48 Teilnehmer für das Turnier im kommenden Sommer fest:

  • Europa (UEFA): England, Frankreich, Kroatien, Norwegen, Portugal, Deutschland, Niederlande, Österreich, Spanien, Schottland, Belgien, Schweiz
  • Nord-, Mittelamerika und Karibik (CONCACAF): USA, Kanada, Mexiko, Panama, Curacao, Haiti
  • Asien (AFC): Australien, Iran, Japan, Jordanien, Katar, Saudi-Arabien, Südkorea, Usbekistan
  • Afrika (CAF): Ägypten, Algerien, Elfenbeinküste, Ghana, Kap Verde, Marokko, Senegal, Südafrika, Tunesien
  • Südamerika (CONMEBOL): Argentinien, Brasilien, Ecuador, Kolumbien, Paraguay, Uruguay
  • Ozeanien (OFC): Neuseeland
- Anzeige -

WM 2026: Wie könnte das Eröffnungsspiel lauten?

Sicher ist bereits, dass das Eröffnungsspiel der WM 2026 im legendären Estadio Azteca in Mexico-Stadt stattfindet. Gastgeber Mexiko wird dabei auf eines der folgenden Teams treffen:

  • Norwegen
  • Ägypten
  • Algerien
  • Schottland
  • Paraguay
  • Tunesien
  • Elfenbeinküste
  • Usbekistan
  • Katar
  • Saudi-Arabien
  • Südafrika
- Anzeige -
WM
11.06.2026
Mexiko
Mexiko
Mexiko
-:-
A2
A2
A2
11.06.2026
A3
A3
A3
-:-
A4
A4
A4
18.06.2026
A4
A4
A4
-:-
A2
A2
A2
18.06.2026
Mexiko
Mexiko
Mexiko
-:-
A3
A3
A3
24.06.2026
A4
A4
A4
-:-
Mexiko
Mexiko
Mexiko
24.06.2026
A2
A2
A2
-:-
A3
A3
A3
Mehr News und Videos
Neuendorfs Prestigeprojekt ist geplatzt
News

Ohne DFB: Frauen-Klubs gründen überraschend eigenen Ligaverband

  • 04.12.2025
  • 14:30 Uhr
imago images 1069887597
News

Bayern-Fans toben: Heftiger Schiri-Ärger bei Dusel-Sieg

  • 04.12.2025
  • 14:28 Uhr
Goretzka_fc_bayern
News

FC Bayern vs. Union: Ein Star ist erneut Teil des Problems

  • 04.12.2025
  • 13:57 Uhr
RB Leipzig Ð Magdeburg DFB Pokal Leipzig, 02.12.2025, Red Bull Arena, Fußball, DFB Pokal, Achtelfinale , RB Leipzig vs. 1.FC Magdeburg , Im Bild: Fans vom 1.FC Magdeburg zünden Pyrotechnik. , Nur z...
News

Pokalspiel in Leipzig: FCM-Chaoten demolieren Stadion

  • 04.12.2025
  • 13:57 Uhr
Bo Henriksen wurde emotional verabschiedet
News

Heidel zu Henriksen-Abschied: "Hat 70 Menschen umarmt"

  • 04.12.2025
  • 13:55 Uhr
03.12.2025, xtgx, Fussball DFB Pokal 1 8 Finale, Union Berlin - FC Bayern München v.l. Aleksandar Pavlovic (FC Bayern Muenchen) verletzt, Verletzung, Schmerz, Schmerzen Leon Goretzka (FC Bayern Mue...
News

Pavlovic schwerer verletzt? Kompany gibt Update

  • 04.12.2025
  • 13:54 Uhr
Melanie Leupolz beendete ihre Karriere im Sommer
News

DFB: "Topbesetzung" Leupolz wird Koordinatorin beim Verband

  • 04.12.2025
  • 13:48 Uhr
Nachdenklich: Nürnbergs Trainer Miroslav Klose
News

Club gegen Kleeblatt: Emotionen pur zum 275. Mal

  • 04.12.2025
  • 13:02 Uhr
Infantino (r.) präsentiert Trump den WM-Pokal
News

FIFA-Preis für Donald Trump? Es hagelt Kritilk

  • 04.12.2025
  • 12:47 Uhr
Werner freut sich auf das Duell mit Frankfurt
News

"Viele Waffen": Werner warnt vor Frankfurts Offensivkraft

  • 04.12.2025
  • 12:19 Uhr