Anzeige
Fußball

WM 2026: Donald Trump droht Städten mit Entzug von Spielen

  • Aktualisiert: 26.09.2025
  • 07:29 Uhr
  • SID

US-Präsident Donald Trump entsendete zuletzt in mehrere Städte des Landes die Nationalgarde. Mit Blick auf die Fußball-WM im kommenden Jahr macht er eine klare Ansage.

US-Präsident Donald Trump hält Spielverlegungen bei der Fußball-WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko für denkbar. Er gehe zwar davon aus, dass die Weltmeisterschaft "sicher" verlaufen würde, erklärte Trump bei einer Presserunde im Oval Office, "aber wenn ich der Meinung bin, dass es nicht sicher ist, werden wir die Spiele in eine andere Stadt verlegen."

Zu den Austragungsorten der WM-Spiele zählen auch Städte, die als Hochburgen der Demokraten, Trumps politischem Gegner, gelten - darunter Los Angeles, San Francisco und Seattle. In einige demokratisch regierte Städte hatte er in den vergangenen Monaten die Nationalgarde entsandt.

Trump nahm bei seiner Antwort auch Bezug auf die Olympischen Spiele, die 2028 in Los Angeles stattfinden sollen. "Wenn wir glauben, dass eine Stadt auch nur im Geringsten gefährlich für die Weltmeisterschaft oder für die Olympischen Spiele ist - aber insbesondere für die Weltmeisterschaft, weil in so vielen Städten gespielt wird - werden wir das nicht zulassen", sagte er.

Trump hatte sich Anfang des Jahres zum Vorsitzenden einer Task Force des Weißen Hauses für die WM erklärt. Er unterhält enge Beziehungen zum FIFA-Präsidenten Gianni Infantino, der der US-Regierung sein "volles und uneingeschränktes" Vertrauen aussprach, zu einem erfolgreichen Turnier beitragen zu können.

Anzeige
Anzeige
Weitere News und Videos
Immer dynamisch: DFB-Kapitän Joshua Kimmich
News

Revolutionäres Design: So sieht das WM-Auswärtstrikot des DFB aus

  • 25.09.2025
  • 18:42 Uhr
Die WM-Maskottchen Maple, Zayu und Clutch (von l.)
News

Maple, Zayu und Clutch: FIFA stellt Maskottchen für WM 2026 vor

  • 25.09.2025
  • 17:34 Uhr
Löw hält nichts von den FIFA-Plänen
News

WM mit 64 Teams? Löw hat eine klare Meinung

  • 25.09.2025
  • 05:49 Uhr
FIFA-Präsident Gianni Infantino
News

FIFA plant große WM-Erweiterung!

  • 24.09.2025
  • 10:25 Uhr
The 2026 FIFA World Cup Countdown Clock Is Unveiled In Mexico City
News

WM 2026: 4,5 Millionen Ticketanfragen in der ersten Phase - FIFA-Präsident Infantino spricht von "herausragende Zahlen"

  • 23.09.2025
  • 11:02 Uhr
Julian Nagelsmann rutscht mit seinem Team ab
News

WM 2026: DFB-Team droht Hammergruppe

  • 18.09.2025
  • 10:53 Uhr
FIFA-Präsident Gianni Infantino
News

WM 2026: FIFA schüttet 300 Millionen für Abstellungen aus

  • 16.09.2025
  • 17:12 Uhr
President Donald Trump and FIFA President Gianni Infantino hold a ticket to the 2026 FIFA World Cup after after announcing the 2026 World Cup draw will be held at the Kennedy Center in December in ...
News

WM: Großer Ansturm auf Ticket-Lotterie - trotz eines Hakens

  • 12.09.2025
  • 13:28 Uhr
Entlassen: Fernando Batista
News

Nach Maduro-Intervention: Venezuela feuert Trainer Batista

  • 11.09.2025
  • 12:10 Uhr
Nicht zufrieden: Carlo Ancelotti
News

Brasilien so schlecht wie nie in der WM-Qualifikation

  • 10.09.2025
  • 10:10 Uhr