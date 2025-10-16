Nachdem die Leaks des deutschen Heim- und Auswärtstrikots für die WM 2026 viele zufrieden stimmten, weht der Wind nun aus einer anderen Richtung. Die Fans laufen gegen das türkisfarbene Torwarttrikot Sturm.

Die Deutsche Nationalmannschaft wird im Falle einer erfolgreichen Qualifikation bei der WM 2026 fürs Erste zum letzten Mal mit Adidas-Shirts auflaufen. Von da an übernimmt die Marke Nike das Ruder.

Beim Turnier in den USA, Kanada und Mexiko gilt es folgerichtig für Adidas, sich im Idealfall mit einem optischen Volltreffer zu verabschieden. Bereits seit Ende September kursieren Leaks im Netz, die das deutsche Heim- und Auswärtstrikot für die WM 2026 zeigen sollen.

Erhielt Adidas mit dem weißen Heimtrikot, das an die ikonischen Erfolge von 1990 und 2014 erinnern soll und dem mutigen marineblauen Auswärts-Shirt noch ein positives Echo, sieht das nun im Falle des Torwart-Trikots ein wenig anders aus.