Die deutsche Handball-Elite kämpft in Köln um den ersten Titel des Jahres. So verfolgt ihr das Final Four des DHB-Pokals am Wochenende im Free-TV, Livestream oder Liveticker.

Es ist wieder soweit! In Köln steht das Final Four des DHB-Pokals auf dem Programm. Vor allem bei den Fans und Zuschauern ist das Handball-Event in der "LANXESS arena" sehr beliebt.

In diesem Jahr könnte es zu einer Sensation kommen. Mit der HBW Balingen-Weilstetten steht ein Zweitligist im Halbfinale und träumt vom ganz großen Wurf. Mit der MT Melsungen wartet aber allerdings eine der besten Mannschaften Deutschlands in der Runde der letzten Vier.

Zudem treffen im zweiten Halbfinale mit dem THW Kiel und den Rhein-Neckar Löwen zwei weitere große Teams aufeinander.

ran hat die wichtigsten Informationen zu den Spielen und zur Übertragung für Euch zusammengefasst!