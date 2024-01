Anzeige

Deutschland bekommt es zum Auftakt in die Handball-EM 2024 mit der Schweiz zu tun. So verfolgt ihr das DHB-Spiel heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker.

Alles ist angerichtet, die Handball-EM 2024 kann losgehen.

Das erste Spiel des Turniers bestreiten Frankreich und Nordmazedonien am 10. Januar um 18 Uhr, ehe ab 20:45 Uhr auch die deutsche Nationalmannschaft in der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena gegen die Schweiz in das Geschehen eingreift.

Im Duell mit den Eidgenossen ist die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason klarer Favorit. Alles andere als ein Erfolg wäre durchaus enttäuschend und würde die Chancen auf das Erreichen der Zwischenrunde bereits schmälern.

Letztmals standen sich die beiden Nationen im Januar 2022 gegenüber, Deutschland gewann mit 30:26. Bester Werfer beim DHB-Team war damals Marcel Schiller mit sieben Treffern, bei der EM 2024 ist der Linksaußen allerdings nicht mehr dabei.

Wo ihr das Duell von Deutschland mit der Schweiz heute live im Free-TV und Livestream verfolgen könnt und wo es einen Liveticker gibt, erfahrt ihr nachfolgend.