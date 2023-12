"In 20 Tagen geht die Europameisterschaft los. Ich freue mich auf unser Team, die Arbeit in der Vorbereitung und das Turnier selbst", sagte Gislason. Der Nominierung des 19 Spieler umfassenden EM-Kaders vorausgegangen waren "intensive Gespräche" und "Beobachtungen der individuellen Formkurven".

Alfred Gislason hat für die Handball-EM in Deutschland (10. bis 28. Januar) fünf Turnier-Debütanten in den deutschen Kader berufen. Neben vier aktuellen U21-Weltmeistern nominierte der Bundestrainer aus Island mit Martin Hanne einen Nationalmannschafts-Novizen.

Die EM-Vorbereitung der deutschen Nationalmannschaft

Die deutsche Mannschaft startet direkt nach den Weihnachtsfeiertagen mit einem Kurzlehrgang in Frankfurt am Main (27. bis 29. Dezember) in die EM-Vorbereitung.

Die heiße Phase samt zweier Härtetests gegen Portugal beginnt dann am Neujahrstag in Brunsbüttel. Das erste Aufeinandertreffen mit den Portugiesen steigt am 4. Januar (16 Uhr) in Flensburg, die Turnier-Generalprobe dann am 6. Januar (18 Uhr) in Kiel.

In der Vorrunde trifft das DHB-Team zunächst in Düsseldorf am 10. Januar auf die Schweiz (20:45 Uhr), es folgen Spiele in Berlin gegen Nordmazedonien (14. Januar, 20:30 Uhr) und Frankreich (16. Januar, 20:30 Uhr).

Die ersten beiden Teams erreichen die Hauptrunde, die ab dem 18. Januar in Köln ausgetragen wird.