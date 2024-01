Krönung für Karabatic: Frankreich ist Europameister

Für die Dänen trafen Mikkel Hansen (9 Tore) und der Berliner Mathias Gidsel (8) am häufigsten. Die Nordeuropäer, die im Halbfinale das deutsche Team 29:26 geschlagen hatten und ihr erstes EM-Finale seit zehn Jahren spielten, verpassten ihren dritten Titelgewinn nach 2008 und 2012. Die Bronzemedaille sicherte sich Schweden durch einen 34:31 (18:12)-Erfolg gegen Deutschland.

Bester französischer Werfer vor 19.750 Zuschauern in der ausverkauften Lanxess Arena war Kreisläufer Ludovic Fabregas mit acht Treffern. Zum Matchwinner avancierte auch Samir Bellahcene, der Torhüter vom THW Kiel zeigte in der Verlängerung etliche Paraden.

Bereits in den Jahren 2006, 2010 und 2014 hatten die Franzosen jeweils auf europäischer Ebene triumphiert - bei jedem Titel stand Karabatic auf dem Parkett.

Der WM-Rekordchampion besiegte Weltmeister Dänemark im hochklassigen Endspiel-Krimi von Köln am Sonntag mit 33:31 (27:27, 14:14) nach Verlängerung und bescherte Karabatic damit einen glorreichen Abschied von der EM-Bühne.

Karabatic fieberte dem Spiel, seinem 80. (!) und zugleich letzten EM-Spiel, ganz besonders entgegen. "Ich bin sehr glücklich, dass ich noch einmal die Möglichkeit habe. Ich will das bis zum Ende genießen und alles geben auf der Platte", sagte Karabatic vor der Partie. Für den 39-Jährigen, der in seiner einmaligen Karriere drei EM-Titel, vier Mal WM-Gold und drei Olympiasiege, ist es die letzte Saison.

Auch die deutschen Nationalspieler, die das Spiel zusammen mit den 19.750 Fans in der ausverkauften Lanxess von der Tribüne aus verfolgten, schnalzten mit der Zunge. "Wenn man sich die beiden Mannschaften hier und die Schweden anschaut, dann ist das eine Extraklasse für sich", sagte Rune Dahmke in der ARD.

Rechtsaußen: Robert Weber (Österreich) Der Oldie (38) erlebte bei der EM seinen dritten Frühling und war einer der Schlüsselspieler im Überraschungsteam der Europameisterschaft. Seine Quote von außen ist bockstark (33/48). Den vielleicht wichtigeren Außenpart der EM spielte aber Niclas Kirkelökke, der als Rückraum rechts offensiv immer wieder auf Außen agierte und defensiv dann einrückte.

Rückraum rechts: Matthias Gidsel (Dänemark) Der individuell beste Handball-Spieler der Welt aktuell. Der Star von den Füchsen Berlin ist ohne Zweifel das Maß aller Dinge auf Rückraum rechts und spielt eine bärenstarke EM. Legte bis zum Finale 4,43 Assists pro Spiel auf und stand bei einer Quote von überragenden 80 Prozent bei seinen Abschlüssen (46/58). Wahnsinn!

Rückraum links: Martim Costa (Portugal) Der Superstar der Portugiesen spielte eine überragende EM. Bis zum Finaltag trotz des Ausscheidens der Portugiesen mit 54 Treffern nach wie vor der beste Torschütze der EM. Dabei mit einer atemberaubenden Effizienz am Werk (67 Prozent).

Linksaußen: Hampus Wanne (Schweden) Der 30-Jährige vom FC Barcelona spielt ein starkes Turnier. Seine Nominierung ist absolut verdient. Bis zum Spiel um Platz drei gegen Deutschland traf er fast 68 Prozent seiner Würfe (33/49). Besonders in den großen Spielen gegen Dänemark (9/12) und Frankreich (5/7) eine Bank.

Allstar-Team der Handball-EM 2024 bekannt: Zwei DHB-Stars dabei Das Allstar-Team der Handball-EM 2024 steht fest – und hält einige Überraschungen bereit. Drei Tage lang konnten die Fans abstimmen. Ihre Meinung floss zu 40 Prozent ein, 60 Prozent lagen wie üblich in den Händen von EHF-Experten. Mit dabei sind zwei DHB-Stars.

Frankreich behält in der Verlängerung die Nerven

Angeführt von Karabatic erwischten "Les Experts" den besseren Start und lagen die Franzosen nach zwölf Minuten mit 6:4 vorne. Doch die Dänen kamen dank der Paraden von Emil Nielsen aber fortan besser ins Spiel. Weil der nicht vollkommen austrainiert wirkende Keeper nun seinen Kasten förmlich vernagelte, startete sein Team einen 5:0-Lauf und übernahm zunächst das Kommando.

Im zweiten Abschnitt behauptete Dänemark seine knappe Führung bis in die Schlussphase. Als Kentin Mahe fünf Minuten vor dem Ende allerdings vom Siebenmeterpunkt traf, lag plötzlich Frankreich vorn (25:24). In der Verlängerung behielten Karabatic und Co. die Nerven.