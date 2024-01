Kreis: Jannik Kohlbacher

Von Beginn an für Knorr in der Defensive gefordert. Macht seine Sache richtig gut, geht immer wieder stark auf die Schweden drauf, unterbindet so öfter die schnelle Mitte. Im Überzahlspiel auch offensiv ein Faktor, trifft (2/3) und holt eine Zeitstrafe raus. In der zweiten Halbzeit dennoch lange draußen, trotz seiner guten Leistung. ran-Note: 2 © Nordphoto