Handball-EM: Deutschland unterliegt Frankreich nach hartem Kampf

Im letzten Vorrundenspiel muss die deutsche Mannschaft gegen Frankreich die erste Niederlage hinnehmen. Für den Kampf um den Einzug ins Halbfinale ist das ein harter Rückschlag.

Krimi ohne Happy End, Dämpfer für den Medaillentraum: Deutschlands Handballer haben auf dem Weg zu einem neuen Wintermärchen bei der Heim-EM einen ersten Rückschlag erlitten. Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason unterlag Olympiasieger Frankreich in Berlin nach aufopferungsvollen Kampf mit 30:33 (15:17) und steht in der bevorstehenden Hauptrunde nun unter Zugzwang.

Das deutsche Team zeigte eine leidenschaftliche Vorstellung mit ganz viel Herz und kämpfte sich aufgepeitscht vom frenetischen Publikum nach Vier-Tore-Rückstand zurück in die Partie. Doch in der spannenden Schlussphase fehlte es gegen Frankreichs Stars um Nikola Karabatic am Ende auch ein bisschen an Cleverness und Abgezocktheit.

Bester deutscher Werfer in der erneut stimmungsvollen Mercedes-Benz-Arena in Berlin war Spielmacher Juri Knorr mit acht Toren. Auch etliche Paraden von Torhüter Andreas Wolff konnten die Niederlage nicht verhindern. Für die Franzosen, die im Gegensatz zum DHB-Team zwei Punkte mit in die Hauptrunde nehmen, traf vor 13.571 Zuschauern Kentin Mahe am häufigsten (5 Tore).

Statt am Mittwochvormittag wie erhofft mit dem dritten EM-Sieg im Gepäck nach Köln zu fahren, starten Kapitän Johannes Golla und seine Mitspieler ohne Punkte in die nächste Turnierphase. Dort ist am Donnerstag in der riesigen Lanxess Arena Island der erste deutsche Gegner.

Zudem trifft die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) in der nächsten Turnierphase unter anderem auf Kroatien und Ungarn. Nur die beiden Erstplatzierten der Sechsergruppe erreichen das Halbfinale.