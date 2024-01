Vor Handball-EM: DHB-Team besiegt Portugal - Groetzki droht Ausfall

Anzeige

Deutschlands Handballer haben ihren letzten EM-Härtetest bestanden.

Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason besiegte Portugal bei ihrer Turnier-Generalprobe in Kiel mit 35:31 (20:15) und geht mit frischem Rückenwind in die am Mittwoch in Düsseldorf beginnende Heim-EM.

Spielmacher Juri Knorr war am Samstag vor 9113 Zuschauern mit sechs Toren der beste Werfer für die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB). Kapitän Johannes Golla und Kai Häfner kamen auf fünf Tore. Den ersten Test gegen die Portugiesen hatte das deutsche Team am Donnerstag zuvor mit 34:33 gewonnen.

Allerdings hielt die Partie auch einen Wermutstropfen bereit. Patrick Groetzki verletzte sich an der Fußsohle und wurde nach dem Spiel in das Krankenhaus gebracht. Was genau der Rechtsaußen hat, konnte Gislason nach dem Spiel am "ARD"-Mikrofon noch nicht sagen.

Die DHB-Männer bestreiten am kommenden Mittwoch (ab 20:45 Uhr im Livestream auf Joyn) vor mehr als 50.000 Zuschauern in der Düsseldorfer Fußballarena ihr EM-Auftaktspiel gegen die Schweiz.

Weitere Gegner in der Vorrundengruppe A sind Nordmazedonien am 14. Januar (ab 20:30 Uhr im Livestream auf Joyn) sowie Rekord-Weltmeister Frankreich zwei Tage später (ab 20:30 Uhr im Livestream auf Joyn). Die beiden Erstplatzierten ziehen in die Hauptrunde ein.