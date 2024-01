Handball-EM: Dicke Überraschung! Österreich wirft Spanien aus dem Turnier

Österreich folgt Ex-Weltmeister Kroatien in die deutsche Hauptrundengruppe nach Köln, die Kroaten besiegten am frühen Abend Rumänien 31:25 (16:12).

Mitfavorit Spanien ist bei der Handball-EM bereits in der Vorrunde ausgeschieden. Gegen Überraschungsteam Österreich kam der Ex-Europameister nicht über ein 33:33 (15:17) hinaus und beendete die Gruppe B in Mannheim nur auf Rang drei.

Erster Gegner des deutschen Teams ist am Donnerstag Island. Der ewige Geheimfavorit verlor sein abschließendes Vorrundenspiel in der Gruppe C in München gegen Ungarn zwar 25:33 (13:15), das Weiterkommen hatte dank der Niederlage Serbiens gegen das zuvor punktlose Montenegro (29:30) aber schon vor der Partie festgestanden. Ungarn kommt als einziges Team mit drei Siegen aus drei Spielen nach Köln.

Die Schweiz muss hingegen den Heimweg antreten. Das Team um Superstar Andy Schmid verlor in Berlin gegen Nordmazedonien 27:29 (9:13). Der ehemalige Bundesliga-Star Schmid überragte mit zwölf Treffern und wurde in seinem letzten Länderspiel auf internationaler Bühne zum besten Spieler des Spiels gekürt.

"Also ich habe von den vergangenen fünf Minuten drei Minuten dreißig geweint. Deswegen ist Wehmut wahrscheinlich leicht untertrieben", sagte der 40-Jährige emotional nach dem Spiel. Ab Sommer wird Schmid die Nachfolge des Schweizer Nationalcoaches Michael Suter antreten.