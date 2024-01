Handball-EM: Johannes Bitter als ARD-Experte bei Heim-Turnier

Anzeige

Der 175-malige Handball-Nationaltorhüter Johannes Bitter (41) fungiert bei der anstehenden Heim-EM als Experte in der ARD.

Das gab der öffentlich-rechtliche Sender am Mittwoch bekannt. Demnach soll der Weltmeister von 2007 die Spiele der deutschen Mannschaft an der Seite von Reporter Florian Naß als Co-Kommentator analysieren.

Seinen ersten Einsatz hat Bitter bereits vor dem Turnier (10. bis 28. Januar), beim vorletzten Test der deutschen Auswahl gegen Portugal am Donnerstag (ab 16 Uhr im Livestream auf Joyn) in Flensburg ist der Torhüter des HSV Hamburg erstmals am Mikrofon dabei.